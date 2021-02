Everton-spissen er ute med skade – Ancelotti åpner for King fra start

Han har kun fått to korte innhopp etter overgangen til Everton, men nå kan Joshua King (29) få muligheten fra start i sin nye klubb.

KJEMPER FOR STARTPLASS: Joshua King i aksjon i den ene av de to matchene han har fått i Everton-trøyen etter overgangen på «Deadline Day»: Mot Manchester United på Old Trafford. Foto: AFP

12. feb. 2021 15:09 Sist oppdatert nå nettopp

På pressekonferansen fredag ettermiddag bekreftet Everton-manager Carlo Ancelotti at Dominic Calvert-Lewin, førstevalget i angrep og klubbens suverene toppscorer, er garantert ute i søndagens Premier League-match mot Fulham.

På spørsmål fra VG om han ser at den norske nyervervelsen Joshua King kan gå rett inn for stjernespissen, svarer Everton-sjefen slik:

– Han kan spille i den posisjonen, og han kan spille ving. Det er en stor mulighet for at han er i elleveren. Hans fysiske form er bra, tilpasningen hans til laget har fungert bra, attesterer Ancelotti på den digitale pressekonferansen fredag.

En annen fordel for den norske landslagsspilleren er at han sto over nimålsgalskapen mot Tottenham i FA-cupen onsdag. Everton-laget måtte gjennom 120 minutter for å vinne 5–4, samtidig som 13 seriemål sterke Calvert-Lewin måtte ut med skade i den matchen:

King har spilt FA-cup for gamlelaget Bournemouth denne sesongen og er dermed ikke spilleberettiget for Everton i turneringen.

– Etter to timer mot Tottenham, er vi ikke i den beste formen. Jeg tror vi har nok tid til å restituere skikkelig, men må være oppmerksomme i denne i kampen. Vi har tilbake Andre Gomes, James (Rodriguez) og Josh King, sier Ancelotti.

Italieneren opplever ikke akkurat «catenaccio»-fotball med Everton om dagen etter 5–4 mot Tottenham og 3–3 mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United forrige helg. I Joshua Kings debut ble det mer moderate 2–1 mot Leeds.

Keeper Jordan Pickford er fortsatt ute med skade. Everton har ny seriekamp mot ligaleder Manchester City på onsdag, og da kan både Pickford og Calvert-Lewin være tilbake, ifølge Ancelotti.