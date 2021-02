Går knallhardt ut mot smitteverntiltak i fotballen: – Dette er distrikts- og jentefiendtlig

NFF Trøndelag krever at fotballen åpner opp for barn, unge og voksne.

MANGELVARE: For voksne breddespillere over 20 år forsvant fotballtreningene og kampene etter 12. mars. De har ikke fått returnere. Foto: Ørn E. Borgen

I dag torsdag går Norges Fotballforbund avdeling Trøndelag knallhardt ut mot Regjeringen og deres smitteverntiltak i en kronikk i Adresseavisen.

På vegne av kretsen og 50.000 trønderske fotballspillere krever nå styreleder Are Bergquist at fotballen gjenåpnes for barn, ungdom og voksne – og det umiddelbart.