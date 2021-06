Bakengas hat trick forlenget Brann-krisen: – Ikke råd til å fortsette sånn

BERGEN (VG) (Brann – Odd 1–3) Det skulle bli fotballfest med tusenvis av tilskuere. I stedet ble det nok et bevis på at Brann står i reell nedrykksfare denne sesongen.

FÅR IKKE OPPTUREN: Mange trodde Kåre Ingebrigtsen og Brann skulle få en opptur etter to kamper uten tap. Det fik kde ikke. Foto: Marit Hommedal

20. juni 2021 19:53 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Nei, det er klart at det er blytungt. Vi er lei av å tape fotballkamper og har ikke råd til å fortsette sånn. Etter kampen ble det slengt noen gloser hit og dit, sier en tydelig skuffet Kristoffer Barmen til VG – og er klar på at han synes søndagens tap var det tyngste å svelge av sesongens totalt syv null-poengere.

Like etter pause tok Odd første stikk. Brann så ut til å ha avverget muligheten, men i andre bølge banket Filip Jørgensen ballen inn til Mushaga Bakenga. Trønderen ble løpt ned av Vegard Forren, Tom Harald Hagen pekte på straffemerket – og Brann-Bataljonen fikk med seg Stadion i en høylytt pipekonsert.

Uanfektet banket Bakenga ballen i mål. Uanfektet var han også ved to senere anledninger, først da han stakk gjennom et hullete Brann-forsvar og pirket inn 2–0 med utsiden av foten, så da han fullbyrdet sitt hat trick med en sylfrekk lobb etter å ha stjålet ballen fra innbytter Ole Martin Kolskogen.

– Dette var en veldig, veldig god kveld for meg. Men jeg ble litt satt ut av trykket før kampen startet her, det var helt enormt. Derfor var det ekstra deilig å score tre i dag, sier Bakenga til VG.

Rett mann

Brann måtte mobilisere: De mobiliserte. Innbytter Jon Helge Tveita stanget inn reduseringen like etter at han kom inn og grunnlaget var lagt for en heidundrende avslutning – som aldri kom. Brann blir stående på fire poeng etter ni kamper.

– Det er vanskelig å snakke om krise i fotballen, men det er klart at vi ser hvilken situasjon vi er i. Nå må vi begynne å plukke poeng og har ikke råd til å ta null poeng i en kamp vi spiller på denne måten, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

– Mener du at du er rett mann til å lede Brann ut av dette?

– Definitivt! Jeg mener i alle fall det, selv om du helst bør spørre noen andre om akkurat det. Jeg har stor tro på den gjengen her, sier Ingebrigtsen.

«Skandale» runget ut fra Brann-Bataljonen, pipekonserten blant de tre tusen oppmøtte var høylytt, spesielt retning uthalende Odd-spillere mot slutten av kampen. Optimismen var stor blant de fremmøtte før kamp, de hadde fire poeng på de to siste og null baklengs i samme periode.

– Vi er litt tilbake til gamle synder i dag. Jeg føler vi gir bort denne kampen, sier Kasper Skaanes til VG.

Måtte vinne

For første gang på mer en halvannet år var det duket for firesifret antall tilskuere på Brann Stadion, det er trener Kåre Ingebrigtsens første virkelige møte med den mangfoldige Brann-fansen etter at han tok over som trener 8. august i fjor. Opp mot fem tusen var ventet, 3193 kom. Også den opplysningen ble mottatt av høylytt piping fra de trofaste.

– Nei, det er klart det er blytungt. Vi har ikke råd til å tape fotballkamper på den måten vi gjør her. Vi kjenner alle på en stor frustrasjon, sier midtstopper Vegard Forren til VG.

Støtten har de behov for: Fire poeng på åtte kamper gjorde at de startet runden helt sist. Tidligere Brann-profil Erik Huseklepp kalte kampen mot Odd for en «må vinne»-kamp i Bergens Tidenes «Ballspark»-podkast.

Det presset blir ikke mindre etter dette.