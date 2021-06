Skadesmell for Benzema – Frankrike overbeviste i generalprøven

(Frankrike – Bulgaria 3–0) Karim Benzemas uventede retur til landslaget har ikke blitt comebacket han og Frankrike drømte om. Én uke før EM-starten måtte superspissen av med skade – men erstatteren viste at han ikke er noe dårlig alternativ.

8. juni 2021 23:01 Sist oppdatert nå nettopp

Etter seks år i eksil er Karim Benzema tilbake på landslaget. Utstøtt og vraket, har den kontroversielle superstjernen fortsatt å bøtte inn mål for Real Madrid, og endelig er han inne i landslagsvarmen igjen etter å ha blitt benådet av Didier Deschamps.

Frankrike-treneren har valgt å ta med Benzema tross av en ventende rettssak i oktober: Spissen er anklaget for å ha bidratt til å utpresse tidligere landslagskamerat Matthieu Valbuena over en privat sextape.

I comebacket mot Wales forrige uke besvarte Benzema tilliten med å brenne et straffespark, i tirsdagens kamp måtte han rusle skadet av banen etter å ha fått en kraftig smell i kneet. Det skal imidlertid ikke være en alvorlig skade, ifølge de første rapportene.

BILDET SOM FRANKRIKE GRØSSER AV: Karim Benzema er endelig tilbake på landslaget, men gikk skadet av banen én uke før EM braker løs for Frankrike. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA

Det var smått utrolig at det ikke hadde skjedd før, da Antoine Griezmann brassesparket inn kveldens første scoring. Sammen med Benzema og Kylian Mbappé hadde han terrorisert motstanderen, og i møte med tre angrepshissige franske stjerner var det bare ett mulig utfall for det bulgarske forsvaret. Griezmann reagerte raskt da ballen plutselig kom hans vei, og saksesparket ballen via en bulgarsk forsvarer i mål.

Benzema har beskrevet seg selv som en Formel 1-bil og mannen som erstattet han mot Bulgaria, Olivier Giroud, for en gokart. «Og da er jeg snill», la han til i et Instagram-innlegg. Tirsdag var det Chelsea-spissen som vant kappløpet da han flikket dagens andre for Frankrike på tampen av andre omgang - og så styrte inn sitt andre noen minutter senere.

Frankrike dominerte totalt i generalprøven til EM. Det sto ikke på lekre offensive kombinasjoner og avslutninger på mål, men siktet må finstilles før Tyskland står på motsatt banehalvdel om én uke.

Franskmennene vil revansjere finaletapet på hjemmebane fra forrige EM, men må være påskrudd fra første stund. Plassert i «Dødens gruppe», hvor også finalemotstanderen fra fem år siden Portugal befinner seg, er det ikke rom for feilskjær.

Frankrike er uansett den store favoritten til å løfte Henri Delaunay-trofeet på Wembley 11. juli. Den regjerende verdensmesteren har et like fryktinngytende mannskap som for tre år siden, denne gangen med forhåpentligvis litt ekstra Benzema-krydder i bouillabaissen.

PS! Flere andre EM-lag var i aksjon tirsdag. Spanias «nødlandslag» valset over Litauen 4–0. Island holdt EM-klare Polen til 2–2, uten Robert Lewandowski på scoringslisten. Ungarn spilte 0–0 mot Irland, mens Tsjekkia overbeviste med 3–1 over Albania.