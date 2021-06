Coronasmitte i den svenske EM-troppen: – Vi håper han har fått en snill variant

Det svenske fotballforbundet bekrefter at en i troppen har testet positivt for coronaviruset.

SMITTET: Dejan Kulusevski (t.v) er bekreftet smittet med covid-19. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

8. juni 2021 16:12 Sist oppdatert nå nettopp

Rett etter at det svenske landslaget ankom Gøteborg tirsdag, kunngjorde landslagsledelsen at pressekonferansen som egentlig var satt til etter treningen kl. 18.30 ble flyttet til kl. 16:00.

– Dejan Kulusevski fortalte meg at han var litt forkjølet, så da tok vi en hurtigtest, og den var positiv, sier lege Anders Valentin.

Juventus-spilleren er nå isolert fra resten av troppen.

– Jeg skal bli frisk, forteller Valentin at Kulusevski hadde sagt til ham etter den positive prøven.

– Det er ekstremt uheldig at vi fikk det. Det er trist for Dejan og trist for alle generelt. Det er umulig å komme vekk fra. Det skaper litt bekymring, samtidig håndterer vi det slik vi skal, og jeg er trygg på legene våre, sier landslagskaptein Janne Andersson.

Legen bekrefter at Kulusevski ikke kan spiller første EM-kamp mot Spania i Sevilla mandag.

– Vi følger det svenske folkehelsebyråets anbefalinger. Du bør være hjemme i syv dager, hvorav to uten symptomer. Vi håper på en kort, lett sykeperiode, men vi snakker en uke - minimum, sier Valentin.

– Han ble smittet i løpet av ferien. Vi håper han ikke har smittet noen spillere. De har ikke hatt så nær kontakt, sier Valentin.

– Vi håper han har fått en snill variant, legger han til.

Sverige spiller sin første EM-kamp mot Spania i Sevilla mandag. De har nå oppkjøring i Göteborg. Resten av spillerne fortsetter oppkjøringen.

Spania har også blitt rammet av coronaviruset før mesterskapet. Barcelona-spiller Sergio Busquets testet positivt for viruset søndag.

Den svenske landslagsledelsen har tatt grep for de spillerne som har vært nærmest Juventus-spilleren.

– Vi har identifisert de som har vært nærmest ham, de som har sittet og spist sammen med ham og vært nær ham i bussen. Disse menneskene har ingen symptomer. De blir testet i dag, og vi vil få svar på dem ganske snart. Men hvis de har blitt smittet, skjedde det sannsynligvis i går, og da vil det ha en positiv effekt senere i uken, sier Valentin.

– Har du vurdert å isolere spillerne som har vært i nær kontakt med ham? spør Aftonbladet.

– Vi følger disse spillerne ekstra nøye og vil gjøre nye tester på dem om tre dager. Hvis de har blitt smittet nå, vil det fremdeles ikke vises før noen dager.

