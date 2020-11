Hareide tar kunstgress-grep i serieinnspurten

RBK-treneren vil optimalisere oppladningen til de to neste oppgjørene.

Torsdag trente Rosenborg på Ranheims hjemmearena, Extra Arena. Richard Sagen

Torsdag og fredag har Rosenborg trent på Extra Arena på Ranheim.

– Banene på Lerkendal begynner å bli tunge og når vi skal spille kamp på kunstgress foretrekker vi å få et par økter her hos Ranheim, hvor banen er mer lik den på Aspmyra. Det kan være litt nyttig for oss, forteller Åge Hareide til Adresseavisen.