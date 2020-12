Den nye europacupen: RBK vet ennå ikke hva som står på spill

Europacupspill er avgjørende for økonomien, sier Hareide. Men klubben vet ennå ikke hva den nye turneringen kan gi dem.

Rosenborg kjemper om viktig europacupspill i innspurten av Eliteserien. Mats Torbergsen

25 minutter siden

– Det vil bety enormt for oss. For økonomien og for utviklingen av laget. Å være der hvert eneste år er en av målsettingene til klubben.

Det fortalte RBK-trener Åge Hareide til Adresseavisen mandag. Han svarer på spørsmål om hvor viktig det er for klubben å kvalifisere seg til europacupspill i 2021.