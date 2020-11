AaFK tangerte 13 år gammel tapsrekord: - Det var klasseforskjell

Sist AaFK tapte 7–0 i en eliteseriekamp var borte mot Lillestrøm i 2007.

Her er det Philip Zinckernagel som får lagt inn foran mål mens Gudmund Kongshavn og Daan Klinkenberg strekker seg etter ballen. Mats Torbergsen, NTB

8. nov. 2020 20:59 Sist oppdatert 9 minutter siden

Bodø/Glimt - AaFK 7–0 (2–0)

– Det positive vi kan ta med oss, er at vi holdt unna og lå bra i ramma til det var spilt nesten 40 minutter, så fikk de to raske mål. Utover i andre omgang ble vi slitne og det ble for mange baklengsmål. Bodø/Glimt har en voldsom kvalitet i det de gjør, og vi var ikke i nærheten. Det var klasseforskjell, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.