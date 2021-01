Rosenborg satser på teknologi innen fysisk trening: – Har sovet i timen

I 2019 kuttet daværende RBK-trener Eirik Horneland ut datamålingene på treningene fordi han «klarer å se om de løper nok». Nå går trønderne i stikk motsatt retning.

EKSPERT: NTNU-professoren Ulrik Wisløffs metoder er basert på forskning. Foto: Therese Alice Sanne

– Det er helt umulig å se. Det blir litt som å si at man har sett en kamp, så hvorfor skal man analysere den i ettertid, sier Ulrik Wisløff til VG.

NTNU-professoren er ansatt som fysiolog rundt Rosenborgs A-lag og har et klart mål om å hjelpe trønderne til å drive like bra fysisk trening som de beste lagene i Europa.

– Jeg har såpass selvtillit at jeg kommer med kompetanse som de har behov for når det gjelder å gi rett trening til rett spiller, sier han.

– Vi har bommet grassalt mange ganger ved å trene for lite eller for mye, basert på synsing.

Rosenborg-trener Åge Hareide har stor tro på at Wisløff skal bidra til å gi treningshverdagen et løft.

– Han har inngående kjennskap rundt å bygge opp kondisjon og styrke, samt restitusjon. Han er mer opptatt av dette med muskelgrupper og hvordan man er skapt muskulært. Det er et veldig spennende område som krever god kunnskap, sier Hareide til VG.

TRENERE: Trond Henriksen og Åge Hareide får hjelp av Ulrik Wisløff til å optimalisere RBK-treningene fremover. Foto: Gorm Kallestad

Hareide har allerede gjeninnført bruk av teknologi etter at han ankom klubben, men skal nå ta det et steg videre og få enda mer bruk for tallene de analyserer.

Ved hjelp av målinger ønsker Wisløff at treningen skal optimaliseres for hvert enkeltindivid, slik at de trener så bra som mulig og i tillegg unngår skader.

– Vi vet jo hva de beste lagene internasjonalt har av fysiske parametere. Det er treningsuken som er det vanskelige å styre. Man skal trene nok så man utvikler spillerne, men ikke så mye at de pådrar seg skader i kampene.

Wisløff har tidligere jobbet i Ranheim. Han har jobbet tett med flere klubber i verden, og i Celtic drev han blant annet et forskningsprosjekt sammen med Real Madrids fysiske trener, Grégory Dupont.

INTERNASJONALT: Grégory Dupont (helt til høyre) har også jobbet under Didier Deschamps (til venstre) på det franske landslaget. Foto: FRANCK FIFE / AFP

RBKs nye fysiolog er, ifølge ham selv, blant dem som har forsket mest på fotball og fysikk, og forskningen han gjorde sammen med Dupont er blant annet omtalt i Spanias største avis, El País.

– De største klubbene er på kongresser og følger med. Jeg ble overrasket da jeg så at alle storklubbene var der. Én fra Danmark, ingen fra Norge og Sverige. Når det blir presentert der er det to år før det står på trykk. Da vil de være i front og ha konkurransefortrinn. Vi kan garantere at vi gjør det som er fremst i verden i Rosenborg, det er jeg helt sikker på, sier Wisløff.

– Har Norge sovet litt i timen da?

– Jeg synes det. Helt klart. Vi var jo langt fremme på fysiske ressurser, spesielt i Rosenborg da Eggen & Co. var gode i Champions League. Vi var ganske langt fremme på det ZXY-systemet, men vi har sovet litt i timen når det gjelder belastningsstyring.

Det vekket mye oppmerksomhet da Eirik Horneland kuttet ut datamålingene på treningene, og sa til Adresseavisen at han var mer opptatt av å det han selv så på trening.

Fotballekspert i Eurosport, Joacim Jonsson, beskrev det som «fullstendig skivebom».

ANNEN STIL: Eirik Horneland ønsket ikke å kjøre det løpet som Ulrik Wisløff & Co. nå legger opp til. Foto: Bjørn S. Delebekk

Wisløff har forsket på hvordan ernæring og søvn kan bidra til å korte ned restitusjonstiden. At riktig kosthold og god søvn bidrar til dette er ikke nytt, men Wisløff bruker i tillegg apparater som skal måle søvnforholdene til spillerne.

– Det måler støy, lys, lyd og luftkvalitet. Da vi gjorde det i Ranheim fant vi ut at en spiller ikke kunne ha vinduet oppe fordi luftkvaliteten var for dårlig, mens en annen våknet midt på natten fordi han hadde altfor mye støy utenfor, forteller han.

– Vi fikk virkelig et godt trent lag, men det er også utfordrende i en semiprofesjonell modell som i Ranheim, fordi spillerne skal skynde seg på jobb osv. Motivasjonen min er stor når jeg nå får jobbe med spillere som er helproffe, så man kan stille enda tøffere krav.

I Ranheim jobbet han tett med Aasmund Bjørkan, som nå er sportslig leder i Bodø/Glimt.

– Han er en flott fyr og en enorm kapasitet på fysisk trening. Han kommer fra et veldig spennende miljø og har stor kunnskap, sier Bjørkan til VG.

Hareide er fornøyd med å hente en ressurs fra lokalmiljøet.

– Det blir veldig nyttig for vår fysiske trener å jobbe tett med ham. For oss er det viktig å få inn en ressurs som også er fra området her, sier Hareide, som har hatt suksess med lignende tidligere:

– I Malmö hentet vi den fysiske treneren til Southampton. Jeg hadde ham med meg også til det danske landslaget. Å jobbe helt ned på individnivå, det tror jeg er undervurdert og man må ha gode kunnskaper for å kunne gjøre det.