Signerte nytt trenerteam og ny sponsoravtale: – Et vesentlig økonomisk løft

Eide og Omegn Fotballklubb signerte mange avtaler på klubblokalet i helga.

Fra venstre: Keepertener Andreas Samdal Lund, hovedtrener Kjell Olav Moen og spillende assistenttrener Ole Martin Halås. Foto: Eide og Omegn FK

Nå nettopp

Kjell Olav Moen tar over som hovedtrener for Eide og Omegn FKs lag i 4. divisjon. Det ble klart etter at kontrakten ble signert lørdag kveld.

I den meget spesielle fjorårssesongen var det Abdi Malin som hadde treneransvaret på Eide.