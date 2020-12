Byttebonanza sørget for sterk snuoperasjon. Men Moe vil ikke la superinnbytterne få all æren

Erling Moe og Molde møtte et tenkt scenario mot Odd. Da passet det godt å ha en stjernespekket benk og se til.

Erling Moe i godt humør under et intervju med NRK etter seieren mot Odd onsdag kveld. Nå venter kun en kamp før Molde-leiren kan ta en velfortjent ferie. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odd – Molde 1-4

SKAGERAK ARENA: Mathis Bolly, Magnus Wolff Eikrem, Ohi Omoijuanfo og Erling Knudtzon. Like etter at timen var spilt i Skien, tok Erling Moe grep og satte inn disse fire, etter at Molde hadde slitt med å trenge igjennom og være presise nok mot et tett og kompakt Odd-lag. Det var før rommene begynte å vise seg, i et lag preget av lite trening i det siste.