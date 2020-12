14 Åsane-spillere har vært i isolasjon: – Burde vært utsatt

Åsane har knapt hatt folk på trening, og ble ydmyket av bunnlaget Strømmen. Treneren mener at 1. divisjon burde vært utsatt.

Åsane-trener Morten Røssland mener laget bærer tydelig preg av koronasmitten. Her takker han Henrik Udahl (til v.) for kampen. Til høyre Håkon Holmefjord Lorentzen. Bård Bøe

ÅSANE - STRØMMEN 1–4

Myrdal (BT): – Min personlige mening er at kampene burde vært utsatt et par uker, og at vi hadde brukt den tiden som trengs, sier Morten Røssland.