26-åring tar over Vestnes Varfjell

Alexander Connor gir seg etter mange år som hovedtrener. Inn kommer Ole Håkon Heen (26).

Ole Håkon Heen har trent aldersbestemte lag i klubben i år. Til daglig jobber han som lærer, og tar samtidig noen vakter ved Sport1 Tomra. Nå blir han hovedtrener i barndomsklubben. Foto: Bygdebladet

Daniel Nerli Gussiås

8 minutter siden

Trenerskiftet trer i kraft fra nyåret. Det melder klubben selv fredag ettermiddag. Der kommer det frem at Connor fortsetter i klubben, men i en rolle som gjør at han ikke vil være å se på feltet i like stor grad som tidligere.

– A-laget til Vestnes Varfjell har fått ny hovedtrener på plass. Alexander Connor har etter mange år som hovedtrener for klubben valgt å trekke seg litt tilbake fra treningsfeltet i 2021. Fremover vil Connor innta en mer administrativ rolle, samt bidra til å veilede klubbens trenere, sier sportslig leder i Varfjell, Knut Øyvind Hoem.

Han forteller også at klubben nå skal fokusere på å utvikle Vestnes Idrettspark i årene som kommer. Der vil den mangeårige treneren spille en sentral rolle.

Opparbeidet seg god erfaring

Arvtager Heen, som er født og oppvokst på Vestnes, har leder- og trenererfaring fra før, og har tilegnett seg kompetanse via studier i retning av trenerrollen ved Høgskolen i Innlandet de siste årene. I 2020 har han også trent aldersbestemte lag i klubben.

– Ole Håkon tar med seg god kunnskap fra studiet. I årets sesong har han trent G13 og G14 for Vestnes Varfjell. Nå ønsker vi også å takke Alexander for den fantastiske jobben han har gjort for oss, og ønsker Ole Håkon lykke til med sesongen 2021, sier Hoem videre.