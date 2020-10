Solskjær fikk en marerittstart – så snudde United kampen etter drømmescoringer

Kritiserte Harry Maguire, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka og Marcus Rashford scoret da Manchester United slo Newcastle 4–1 i Premier League lørdag.

Bruno Fernandes og Aaron Wan-Bissaka scoret 2–1- og 3–1-målet. Marcus Rashford la på til 4–1. Foto: OWEN HUMPHREYS / X01348

Newcastle – Manchester United 1–4

Newcastle sjokkåpnet på eget gress, men United reiste seg og snudde kampen etter scoringer av Maguire, Fernandes, Wan-Bissaka og Rashford.

De tre sistnevnte scoringene kom på tampen og var reale perler.

Seieren betyr at United har seks poeng etter fire spilte kamper. Det gir 15.-plass på tabellen. Seieren kan samtidig gi Solskjær noe arbeidsro i dagene som kommer.

Newcastle er nummer elleve i Premier League, poenget foran United. Mannskapet til Steve Bruce har samtidig spilt én kamp mer.

Maguire slo tilbake

Newcastle åpnet forrykende lørdag. Under to minutter var spilt da svenske Emil Krafth kom til avslutning fra brukbar posisjon. Ballen gikk via United-back Luke Shaw, en retningsforandring som utmanøvrerte keeper David de Gea fullstendig.

Verre kunne det knapt startet for Solskjærs menn, som kom til Newcastle for å reise seg etter den ydmykende 1-6-smellen for Tottenham i forrige serierunde.

Reiste seg gjorde både gjestene og kaptein Harry Maguire. Forsvarsprofilen Maguire har slitt tungt i sesonginnledningen, og så sent som onsdag ble han utvist i Englands møte med Danmark i nasjonsligaen. Stormet har det også gjort rundt 27-åringen som følge av at han ble arrestert under en ferietur i Hellas på sensommeren.

Lørdag utmerket imidlertid United-stjernen seg med positivt fortegn da han stanget inn utligningen etter halvspilt første omgang. Juan Mata slo corneren, og inne i feltet var Maguire våken og god.

Solskjær vraket Pogba

United-manager Ole Gunnar Solskjær jublet også for det han trodde var utligning litt tidligere i omgangen, men den vakre scoringen til Bruno Fernandes ble annullert som følge av en offside på Mata i forkant.

Mata fikk for øvrig sjansen i en United-startoppstilling lørdag der manager Solskjær tok flere grep. Den franske midtbanestjernen Paul Pogba, som har fått kritikk for svake prestasjoner så langt denne sesongen, ble blant annet henvist til benken. Med i kamptroppen var heller ikke Mason Greenwood.

I stedet fikk både Mata, Fred, Scott McTominay og Daniel James sjansen fra start.

United-keeper David de Gea har i likhet med nevnte Pogba måttet tåle å få kritiske røster rettet mot seg, men lørdag viste også spanjolen sin klasse. Annen omgang var seks minutter gammel da Callum Wilson trodde han hadde sendt Newcastle i ny ledelse, men en formidabel enhåndsredning fra gjestenes keeper forhindret scoring.

Strafferedning

God var også keeperen i motsatt ende av banen da United fikk straffespark like etter. En VAR-sjekk avdekket at Marcus Rashford hadde blitt stoppet med ulovlige midler.

Bruno Fernandes hadde scoret på ti av ti straffespark etter at han kom til United, men forsøk nummer elleve ble reddet av en meget god Karl Darlow i Newcastle-målet. Ille for hjemmelaget var det derfor at Darlow pådro seg en skade like etter.

Keeperen hadde tydelige smerter, haltet rundt på gresset, men bet tennene sammen og fullførte kampen.

Han kunne ikke stoppe de tre scoringene som avgjorde kampen rett før slutt.