RBK-debutanten var best på børsen da Viking ble knust

Rosenborg leverte på toppnivå mot et Viking-lag som ikke hang sammen etter pause. Innbytter Guillermo Molins viste seg frem fra det øyeblikket han kom inn og blir kåret til Dagens Ivers.

Guillermo Molins kom inn ved pause, viste briljante finesser og scoret det siste mål da RBK knuste Viking. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

50 minutter siden

RBK - VIKING 5–0

Rosenborg: Kom godt i gang og satte høyt tempo, men løp fra seg litt og Viking fikk muligheten til å komme på enkelte kontringer, dog uten at det ble farlig foran André Hansen. RBK hadde ballen mye, men skapte få målsjanser før pause. Prøver bevisst å spille seg ut bakfra uten å lykkes like godt hver gang. Et Viking-balltap og litt flaks gjorde at Markus Henriksen førte RBK foran på kampens første målsjanse.