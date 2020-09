Salvesen med ny kontrakt: – En av spissene i Eliteserien med størst potensial

Lars-Jørgen Salvesen trives så godt i Strømsgodset at han har skrevet kontrakt med klubben ut 2023.

Lars-Jørgen Salvesen har scoret ni mål for Strømsgodset denne sesongen. Her sammen med lagkamerat Moses Mawa. Geir Olsen

– Jeg har utrolig tro på dette prosjektet og trives veldig godt her. Jeg har fått en god posisjon i klubben og på laget. Jeg har kommet et sted hvor jeg blir satset på og jeg får tillit. Det bygger selvsagt selvtillit.

Det sier Lars-Jørgen Salvesen til Strømsgodsets nettsider.

Det etter at han har skrevet under en kontrakt som binder ham til klubben ut 2023. I pressemeldingen sier Salvesen at han føler han utvikler seg veldig under trener Henrik Pedersen, som også nylig skrev ny kontrakt med klubben.

– «Salve» har hatt en flott utvikling siden han kom hit for ett år siden. Han gjør en formidabel jobb for laget som signalspiller i presset, han løper mye, han er sterk i duellspillet og er en trussel både rettvendt, i bakrom og på innlegg. Han passer perfekt i Henrik sin spillestil og er en av spissene i Eliteserien med størst potensial, sier sportssjef Jostein Flo.

Salvesen ble solgt fra Start til Ull/Kisa sommeren 2018. Vinteren 2019 var han en del av en kontrovers med Start, som mente de hadde en avtale med Salvesen om at han skulle komme tilbake til Start.

Spissen valgte å takke nei til tilbudet fra Start, og signerte noen dager seinere for Sarpsborg 08. Etter et halvt år der gikk han til Strømsgodset, hvor karrieren har skutt fart.

Tidligere i år kom det rapporter om et tilbud fra sveitsisk fotball. Han står med ni mål på 18 kamper denne sesongen.