Kvinnefotballens engelske revolusjon: – Blir jeg ikke bedre nå, da blir jeg det aldri

Nå flytter kvinnefotballens store stjerner til England.

Maria Thorisdottir, Maren Mjelde og Guro Reiten er ikke bare lagvenninner på landslaget. De spiller også sammen i Chelsea.

Da Maren Mjelde luftet hunden i parken, skjønte hun at noe var annerledes. I Norge ville det vært naturlig at naboer tok kontakt og snakket om den siste kampen hun hadde spilt. Nå skjedde det i Cobham, en liten togtur utenfor London.

To dager tidligere hadde hun og lagvenninnene slått Manchester City på Wembley. Chelsea vant Community Shield og tok sesongens første trofé. Selv om det var et halvt koronaår siden forrige kamp, kom naboene og sa at de elsket å følge med.

Mjeldes naboer er ikke alene. Det er sagt og skrevet mye om kvinnefotballens utvikling de siste årene. I England skjer ting nå fortere enn noen gang. Der borte er de vant til at store, internasjonale stjerner strømmer til øya for å spille i mennenes Premier League.

2020 er året hvor den samme utviklingen virkelig har skutt fart også i damenes Super League.

– Blir jeg ikke bedre nå, da blir jeg det aldri, sier Guro Reiten og himler litt med øynene.

Hun snakker om nivået på Chelsea-treningene denne høsten. Debutsesongen i England var så god, at nordmøringen ble nominert i alle kåringer av årets spiller.

Chelsea-spiller Maren Mjelde (i midten) er for tiden på landslagssamling.

Ved oppstart av sesong to er hun imidlertid allerede henvist til benken i en seriekamp. Konkurransen er beinhard. I løpet av året har de blå utvidet stjernegalleriet med både Sam Kerr og Pernille Harder.

Sistnevnte ble nummer to da Ada Hegerberg vant Gullballen i 2018. Kerr ble nummer fem. Begge regnes blant verdens beste.

Bredden i stallen er enorm. Dagen før Chelsea-kamp spiller de 11 som skal starte, mot 11 reserver.

– Forrige gang måtte jeg stoppe opp og se hvem jeg faktisk spilte mot. Reservene ville vært et topplag i ligaen, beskriver Mjelde.

Og Chelsea er på ingen måte alene om å satse.

I 2019 ble Lucy Bronze nummer to da Gullballen ble delt ut. Hun er nå tilbake i Manchester City, etter tre år i Hegerbergs Lyon.

Nummer tre i kåringen ble Alex Morgan. Den amerikanske superstjernen skal spille for Tottenham ut året.

Hun er en spydspissen i en liten amerikansk invasjon.

Rose Lavelle og Sam Mewis er sentrale brikker på laget som var suverene i fjorårets VM. De skal nå spille sammen med Bronze i Citys lyseblå drakter.

Nabo og byrival Manchester United satser omsider hardt på damene.

De har også hentet seg en amerikansk duo. Verdensmesterne Tobin Heath og Christen Press skal gjøre sitt til at de røde i byen tar sitt første ligagull på kvinnesiden.

Rose Lavelle

For en ting er sikkert. Når klubber på denne størrelsen satser, da er det pokaler som gjelder.

I Chelsea var beskjeden før sesongstart klokkeklar: Målet er å vinne alle turneringer. Eller kanskje er «forventningen» et like dekkende ord?

– Det er nesten sånn. Det var ikke sånn at vi var med og satte den målsetningen. Den har vi fått fortalt. Men så er det jo sånn at de klubbene som har hentet amerikanerne, de har jo de samme forventningene, sier Reiten.

Derfor kommer de nå

Det er flere grunner til at stjernene nå strømmer til England.

Den ene er penger. Deloitte rangerer hvert år de europeiske toppklubbene etter hvor stor omsetningen er. På den siste oversikten har England seks av de 11 øverste plassene. Når Premier League-klubbene først bestemte seg for å satse på kvinnefotball, har de enormt mye penger å ta av.

For dem er det ikke så mye penger som skal til for å bli ledende.

Chelsea gjorde nylig Pernille Harder til verdens dyreste kvinnelige spiller. De betalte rundt 3 millioner kroner til Wolfsburg for danskens tjenester. Prislappen er beskjeden sammenlignet med de 900 millionene de betalte for å få Kai Havertz til herrelaget.

Større TV-interesse

For det andre har koronapandemien ført til at den amerikanske serien ligger mer eller mindre skadeskutt på bakken. Smittenivået gjør det lite aktuelt å fly på kryss og tvers av det store landet for å spille kamper.

Neste år er det OL i Tokyo, og der har amerikanerne mye å revansjere etter tapet for Sverige i kvartfinalen sist. Trener Vlatko Andonovski ser gjerne at spillerne bruker tiden frem til lekene i England.

Amerikanere som liker den europeiske varianten av fotball, har lenge fulgt Premier League på TV. Nå sørger en ny TV-avtale for at de kan gjøre det samme med sine landskvinner i devel kjente draktene. Det samme gjelder i en rekke land.

Kvinnefotball fenger også britiske seere i stadig større grad. Over 2 millioner fulgte BBCs Womens Football Show i første serierunde.

– Dette er året da den engelske ligaen går forbi alle andre, sa Bronze da hun returnerte til Manchester City.

Fakta Norske spillere i England Chelsea: Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Guro Reiten Tottenham: Aurora Mikalsen Brighton: Cecilie Fiskerstrand Reading: Amalie Eikeland, Kristine Leine Everton: Ingrid Moe Wold West Ham: Cecilie Redisch Kvamme Vis mer

Den europeiske drømmen

Høyrebacken har vunnet Champions League tre år på rad med Lyon. Nå skal hun prøve på det samme med City. Turneringen har ikke hatt en engelsk vinner siden 2007.

I år røk Arsenal ut som siste representant i kvartfinalen. Det er liten tvil om at europeisk triumf er storklubbenes store mål.

– Jeg vet at det er ambisjonen. Det er målestokken. Det er i selskap med Lyon, Barcelona og Paris Saint-Germain vi vil være, sier Mjelde.

Sesongen skulle egentlig kulminert med EM i England. Det er imidlertid pandemiutsatt fra 2021 til 2022. Britene håper mesterskapet vil sette ytterligere fart på satsingen.

– Det vil gi en stor boost. Det er kult å være med på, slår Mjelde fast.

PS: Norge møter tirsdag Wales på Ullevaal. Mjelde og co. står med full pott etter fire kamper i EM-kvalifiseringen. Waliserne følger nærmest fire poeng bak.