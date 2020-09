NM i Bergen står i fare

– Vi krysser fingrene, sier NM-sjefen.

Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen skal etter planen delta i NM i friidrett i Bergen neste helg. AP/REUTERS

9. sep. 2020 10:54 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag satte Bergen kommune krisestab på grunn av det pågående smitteutbruddet. Da var 42 personer bekreftet smittet det siste døgnet.

Kommunen innførte også det de kaller for en ekstra ti dagers dugnad for å slå ned smitten. Et at tiltakene her er at offentlige arrangementer kan ha maksimalt 50 deltakere. Tidligere har grensen vært 200.

Det byr på store problemer for NM i friidrett i Bergen. Det skal etter planen arrangeres helgen 18.-20. september, etter at mesterskapet først ble utsatt fra juni.

Hele mesterskapet er planlagt med en grense på maksimalt 200 deltakere.

Nå har arrangørene dialog med krisestaben i kommunen, som onsdag morgen er i møter for å diskutere om NM er gjennomførbart.

– Vi har sendt inn en orientering om arrangementet, og krysser fingrene for at vi får starte opp som planlagt fredag, sier leder i NM-komitéen Anita Bolstad Raa til BT.

– Ikke gjennomførbart

Raa forteller at de har bedt om å arrangere som planlagt også fredagen - med maks 200 deltakere.

– Vi mener vi har gode regler, rutiner og retningslinjer for dette. Stadion er stort, det er utendørs og det er lite kontakt mellom folk, utdyper Raa.

Lørdag og søndag går foreløpig fri om de nye tiltakene varer i ti dager. Det gjør ikke fredagen, hvor det skal flest utøvere i aksjon. Da er det mange kvalifiseringsheat.

– Det vil ikke la seg gjennomføre med en begrensning på 50 personer, sier Raa.

Vurderer alternativer

Etter byrådets pressekonferanse tirsdag, satt NM-komitéen i møter. Der ble det diskutert alternative løsninger for norgesmesterskapet.

– Om vi får nei, må vi se på andre alternativer, sier Raa.

– Hvilke alernativer har dere diskutert?

– Jeg vil ikke spekulere i hvilke løsninger det kan være. Men ja, vi har diskutert ulike løsninger.

Sportssjef i Norges friidrettsforbund, Erlend Slokvik. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– De er skeptiske

Sportssjef i Norges friidrettsforbund, Erlend Slokvik, har vært i kontakt med flere utøvere og trenere den siste tiden.

– Flere er skeptiske til å delta med den utviklingen som er nå, det er ikke noe å legge skjul på det, sier Slokvik til BT.

Han forteller at elitelaget i friidrettsforbundet i utgangspunktet er kontraktfestet til å delta i NM, men at det nok vil bli valgfritt slik situasjonen er nå.

– De fleste har kjørt et veldig strengt regime, de har isolert seg og nærmest levd i karantene det siste halvåret. De vil unngå risikoen for å bli smittet, man vet aldri om man får komplikasjoner eller ettervirkninger, sier Slokvik.

Slokvik håper at NM i Bergen blir arrangert.

– Vi håper at de strenge restriksjonene nå gjør at situasjonen endrer seg mye i løpet av den neste uken, sier han.

Fakta Elitelaget i friidrett: Sigrid Borge, Osterøy IL Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve Sondre Guttormsen, SK Vidar Håvard Haukenes, IL Norna-Salhus Eivind Henriksen, IK Tjalve Hedda Hynne, IK Tjalve Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL Ola Stunes Isene, IF Sturla Amalie Iuel, IK Tjalve Sondre Nordstad Moen, SK Vidar Isabelle Pedersen, IL i BUL Martin Roe, IL Fri Marcus Thomsen, IK Tjalve Karsten Warholm, Dimna IL Kilde: Friidrett.no Vis mer

Jakob Ingebrigtsen er ifølge Friidrett1 meldt på 800 meter, 1500 meter, 10.000 meter og 3000 meter hinder i NM. FRANCOIS LENOIR / AP / NTB Scanpix

Stjernespekket

Slokvik bekrefter at stjerner som Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Amalie Iuel er påmeldt til NM i Bergen.

Arrangørklubbene Fana, Bjarg og Gneist har sammen med friidrettsforbundet endret på det opprinnelige programmet for å legge til rette for at Jakob, og eventuelt storebror Filip (droppet Diamond League i Brussel), Warholm og Iuel skal rekke mesterskapet. De skal trolig løpe Diamond League-stevne i Roma kvelden før NM starter.

Slokvik forteller at hjemmehåpet Isabelle Pedersen ikke deltar.

Sigrid Borge, Marcus Thomsen, Tom Henning Kårbø og Filip og Henrik Ingebrigtsen er usikre til NM på grunn av skader.