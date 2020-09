Hvilke spillere i Brann er gode nok for gull neste år?

Kåre Ingebrigtsens ambisjon er å kjempe om seriemesterskapet i 2021. Hvem er gode nok?

28. sep. 2020 20:19 Sist oppdatert nå nettopp

Akkurat nå virker det like fjernt å klemme en fjern bekjent som å tenke på Brann-gull neste år. Men gull er faktisk ambisjonen og var en del av forutsetningen for å ansette trøndertreneren.

Han skal ruste Brann for gull – samtidig som han skal utvikle spillere for salg og bruke et yngre lag.