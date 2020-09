Augsburg kontrer igjen. Niederlechner igjen spilt gjennom. Felles av Bürki. Men dommeren blåser for offside. Pipekonsert blant coronafå tilskuere.

Augsburg kontrer igjen. Niederlechner igjen spilt gjennom. Felles av Bürki. Men dommeren blåser for offside. Pipekonsert blant coronafå tilskuere.

Dortmund jobber for å finne åpninger på høyrekanten. Men angrepet ender med at Jude Bellingham misser en pasning.

Dortmund jobber for å finne åpninger på høyrekanten. Men angrepet ender med at Jude Bellingham misser en pasning.

Spill mot ett mål for øyeblikket. Haaland blir voktet nøye. Lite ballkontakt.

Spill mot ett mål for øyeblikket. Haaland blir voktet nøye. Lite ballkontakt.

Bellinham vrir over til Menier på motsatt kant. Innlegget blir klarert. Godt spill.

Bellinham vrir over til Menier på motsatt kant. Innlegget blir klarert. Godt spill.

Bellingham med skuddforsøk for Dortmund. Augsburg-keeperen redder den uten store problemer. Haaland involvert i oppbygningen der.

Bellingham med skuddforsøk for Dortmund. Augsburg-keeperen redder den uten store problemer. Haaland involvert i oppbygningen der.

DEL