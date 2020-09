Norsk toppdommer om forvirringen: – Folk irriterer seg over at reglene er som de er

Handsreglene skaper frustrasjon i Norge og utenlands.

Molde fikk ikke straffe da Leke James banket ballen i armen på en Ferencvaros-spiller i ubalanse, selv etter at dommeren hadde blitt bedt av videodommerne om å ta en ekstra kikk på situasjonen. Det fikk Molde-spillerne til å reagere kraftig. Svein Ove Ekornesvåg

Handsregelen er nok en gang i søkelyset. I England begynte ekspertene å klø seg i hodet etter at Manchester United og Tottenham fikk straffe imot seg, mens andre lag slapp unna.

Nå fortviler Molde. Etter å ha snudd 0–2 til 3–2, fikk Ferencváros straffe etter at ballen var innom hånden til Ola Brynhildsen. På det tidspunktet mente Molde-spillerne at de burde ha fått straffe for en annen handssituasjon tidligere i kampen.

Dermed ble det 3–3, et mye vanskeligere utgangspunkt før returoppgjøret i Ungarn.

– Jeg må si at den regelen der er helt uforståelig. Jeg har pratet med dommere som ikke skjønner den selv, og da er det vanskelig. Det er surt, sa Molde-trener Erling Moe etterpå.

Hva er egentlig handsreglene?

Ifølge NFFs oversettelse av Fotballens internasjonale lovkomités (IFAB) regelverk for 2020/21-sesongen, er det hands om en spiller:

Med forsett bruker sine armer/hender (både statisk og i bevegelse) for å berøre ballen.

Etter at ballen har berørt spillerens armer/hender (om så ved uhell) og umiddelbart:

Scorer et mål mot motstanderlaget. Skaper en målsjanse. Uansett årsak forårsaker at ballen går direkte i motstanderlagets mål, etter å ha vært i kontakt med armer/hender (inkludert målvakten sine).

Spillere kan straffes for hands om de berører ballen ved at de:

Gjør kroppen unaturlig større ved hjelp av armer/hender.

Har armer/hender over skulderhøyde (med mindre spilleren bevisst spiller ballen og den deretter berører armen/hånden).

I tilfellene nevnt ovenfor er det hands selv om ballen kommer direkte fra hode, kropp og føtter til andre spillere, uansett avstand.

Det er normalt ikke hands om ballen berører en spillers armer/hender, om:

Ballen ble spilt direkte fra spillerens egen kropp (alle kroppsdeler unntatt armer/hender).

Ballen ble spilt direkte fra kroppen (alle kroppsdeler unntatt armer/hender) til en annen spiller som er på nært hold (unntatt når arm/hender er over skulderhøyde).

Armer/hender holdes nær kroppen og ikke gjør den unaturlig større.

En spiller faller, og armenes/hendenes posisjon er mellom kroppen og bakken for å støtte seg eller dempe fallet. Dette gjelder ikke om armen strekkes vekk fra kroppen.

Molde-spillerne så ut til å gjøre en fantastisk snuoperasjon mot Ferencaros. Tre minutter før slutt fikk derimot ungarerne straffe etter en hands. Svein Ove Ekornesvåg

Tror selve regelverket er irritasjonsmomentet

Kai Erik Steen er dommer i Eliteserien og leder for Toppdommerforeningen. Han fikk med seg situasjonene som oppsto mellom Molde – Ferencváros.

Han kan ikke uttale seg om situasjonene spesifikt, men opplever at publikum og ekspertene i mediene først og fremst er uenige i selve reglementet, ikke nødvendigvis dommernes tolkning av det.

– Jeg tror mange er misfornøyde med selve reglementet og mener reglene og retningslinjene ikke er gode nok. Jeg tror det er der skoen trykker. Folk irriterer seg over at reglene er som de er, sier Steen.

I begynnelsen av sesongen skulle egentlig norsk fotball brukt regler og retningslinjer fra 2019. Men siden sesongen startet senere, ble regelendringene fra 01.06.2020 tatt i bruk.

Kai Erik Steen sier at handsreglene er vanskelige å praktisere. Annika Byrde

– Vanskelig å praktisere

Steen sier at den norske dommerstanden opplever det som utfordrende å praktisere handsreglene.

– I mediene påstås det at handsreglene utøves forskjellig i samme kamp, men det handler jo om hvordan vi oppfatter situasjonen der og da. Vi vet godt hva som er straffbart og ikke, men det kan hende vi får en annen oppfatning etter å ha sett på bildene etter kamp, sier Steen.

– Det er snakk om skudd i 100 km/t. Vi må ta avgjørelser på millisekunder. Det er ikke lett å se med det blotte øyet, men vi ser klipp og øver hver uke, legger han til.

Ønsker VAR

I motsetning til Moldes kamp mot Ferencváros, der videoassistert dømming (VAR) fikk sin debut på Aker stadion, er dommerne overlatt til seg selv i Eliteserien og NM.

– Tror du VAR kan hjelpe spesielt på situasjoner der det er et spørsmål om hands?

– Det kan hende, men det tør jeg ikke svare konkret på. Det er helt sikkert statistikk på hva VAR involverer seg mest i. Men det hadde definitivt vært til god hjelp, sier Steen.

– Norske dommere ønsker det veldig gjerne velkommen. Det handler om hvordan den internasjonale fotballen utvikler seg. Hvis norske dommere skal holde følge med den, trenger vi VAR her hjemme også, avslutter han.