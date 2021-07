Innbytter ødela for Rosenborg – Odd tok poeng: - Er som det er

SKIEN (VG) (Odd-Rosenborg 2–2) Rosenborg var på vei mot sin første seier på 35 dager. Så dukket en Odd-innbytter opp foran trøndernes mål.

4. juli 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi er mye bedre. Jeg tror ikke det finnes ord på hvor mye bedre vi er, sier Odd-spiller Mushaga Bakenga til Discovery +.

– Jeg er ikke overrasket over at Rosenborg er så dårlige, legger han til.

Trønderne har lagt bak seg en helsvart juni med én uavgjort, tre tap og én scoring.

I dag kom det to mål - med litt hjelp.

– Det er tungt i øyeblikket, selv om førsteomgangen vår er veldig god på utebane. Det er som det er. Vi må bare hjem og jobbe igjen, sier RBK-trener Åge Hareide til VG.

– Det var ikke det at Odd skapte så mange farligheter, men vi ble for lave. Det eneste skuddet de hadde på mål, det gikk jo inn. Vi hadde relativt god kontroll selv om vi lå lavt. Den største sjansen har jo vi, sier Hareide og sikter til Islamovics skudd i 87. minutt.

Borte mot Odd startet det ganske så bra. Dino Islamovic var iskald i varmen og sendte RBK i føringen etter 17 minutter på et innlegg fra Erlend Dahl Reitan. Spissen var sterkest i duellen på bakerste stolpe.

Så måtte Odd bytte ut Kristoffer Larsen. Dermed ble Gilli Rolantsson dyttet frem på vingen, mens innbytter Espen Ruud tok backplassen til Rolantsson.

Det var et sjakktrekk, skulle det vise seg.

28-åringen nølte ikke da en feilpasning fra Even Hovland ble servert. Rolantsson gikk noen meter så klinte han til. Langskuddet var hardt og høyt i hjørnet slik at RBK-keeper André Hansen aldri nådde bort.

Da var det spilt 38 minutter.

BARE NESTEN: Her har Dino Islamovic akkurat sendt Rosenborg i føringen mot Odd. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Genialt bytte

På overtid av 1. omgang var kollegaen på andre siden i trøbbel. Sondre Rossbach klarte ikke å stoppe et innlegg fra Carlo Holse. Kristoffer Zachariassen var i duellen med keeperen og forstyrret han og ballen endte i mål. Ikke imponerende keeperspill, men trønderne gikk til pause med 2–1-ledelse.

– Det var deilig å få en kasse i dag, også fikk Dino (Islamovic) et mål også. Vi må ta med oss det positive, sier Rosenborg-spiller Zachariassen.

2. omgang ble som den første, tett og jevn. De store sjansene uteble helt frem til det 87. minutt. Da hadde Rossbach problem med å holde et skudd fra Dino Islamovic. Keeperen klarte å plukke opp sin egen retur før det ble farlig.

For det så ikke ut som noen stor sjanse da et innlegg etter mye rot i Rosenborg-forsvaret plutselig endte i beina på innbytter Tobias Lauritsen. Fire minutter etter at han ble byttet inn, satte han inn 2–2. Keeper André Hansen var fullstendig utspilt.

– Det var helt nydelig. Det smakte godt. Jeg har lyst til å score mål, det er derfor jeg spiller fotball, sier Lauritsen.

Odd-trener Jan Frode Nornes traff godt med begge sine bytter før målene.

– Det er jo fantastisk moro, men det var ikke coaching i verdensklasse. Jeg var bare heldig med byttene. Vi får ta det på flakskvoten, sier Nornes til VG.

– Det viser bredden vi har i troppen. Vi skulle vunnet og spiller mot en vegg i 2. omgang, sier Odd-treneren.

Mushaga Bakenga fikk gult kort for å sparke bort ballen. Dermed må spissen som før denne kampen hadde seks mål på sine tre siste, stå over kampen mot Molde.