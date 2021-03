Direkte på Clubhouse: Da Viking farget Oslo mørkeblå

451 dager har gått siden Viking farget Oslo mørkeblå og hentet cupgullet hjem til Stavanger. Onsdag mimrer vi på Clubhouse.

Foto: Fredrik Refvem

Mens vi venter på treningskamper, seriestart og gode koronanyheter (hvis slikt finnes), mimrer vi oss tilbake til cupfinalen i 2019. Spillere, fans og andre aktuelle folk blir med. Zlatko Tripic og Kristoffer Løkberg er to av flere spillere som blir med i samtalen.

Hvor og når?

Klokken 20.00 onsdag kveld åpner Aftenbladets Stig Nilssen, Kjetil Flygind og Geir Søndeland dørene til Clubhouse-rommet.

Hvis du allerede har Clubhouse-appen installert, finner du rommet her.

Foto: Mark Schiefelbein / AP

Clubhouse? Hva er det?

Kort fortalt er Clubhouse en lydbasert app som lar brukeren starte, delta i eller lytte til samtaler om mange ulike temaer. Appen er fri for innlegg, bilder og video – alt man deler er et profilbilde og stemmen sin. Samtalene kan være alt fra en intim telefonsamtale til flere tusen som lytter til et intervju. Brukerne følger folk og klubber som omhandler alle mulige temaer, og appen oppfordrer folk til å bruke sine ekte navn.

Appen er et sted mellom podkast, telefonkonferanse og sosialt medium. Den er foreløpig gratis og reklamefri, men er kun tilgjengelig på iPhone og kan kun lastes ned dersom du får en invitasjon fra en annen bruker. Til sammen er appen så langt blitt lastet ned over 10 millioner ganger globalt.