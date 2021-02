Gjorde slutt på pinen: Liverpool tilbake på vinnersporet

(Sheffield United-Liverpool 0–2) Liverpool tok sine første poeng i Premier League siden januar måned. Curtis Jones dedikerte målet sitt til Alisson Becker.

28. feb. 2021 22:04 Sist oppdatert nå nettopp

På Liverpool-sjanse nummer seks traff Curtis Jones perfekt med innsiden av høyre støvel. Den gjorde slutt på en fire kamper lang tapsrekke som nådde bunnen med 0–2-tapet for Everton forrige lørdag. Bare Champions League-seieren over Leipzig har varmet Liverpool-hjertene i februar.

– Det har vært en vanskelig tid for meg og klubben. Dette målet var for Alisson (Becker) og hans familie, sier Jones til Sky Sport og slår seg på hjertet. Liverpool-keeperen mistet faren sin sist uke og var ikke i Liverpool-troppen.

0–1: Curtis Jones scorer på Bramall Lane. Liverpool vant for første gang på fem kamper i Premier League Foto: Lee Smith / PA Wire

– Vi fikk ting sammen og leverte en god kamp, sier Jones.

Ingen tvil om hvem som var helten før pause på Bramall Lane.

Liverpool skapte fem store muligheter. Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale stoppet dem alle.

– Han spilte en utrolig kamp, mente en fornøyd Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Det hjalp ikke at Robert Firmino kom alene på blank kasse. Eller at Curtis Jones slapp til inne i feltet. Ramsdale reddet med foten da Mohamed Salah fikk sjansen fra skrått hold. Heller ikke Trent Alexander-Arnold og Georginio Wijnaldum klarte å passere 22 åringen med 31 yngreslandskamper for England.

– Han har spilt sitt livs omgang, mente TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

I motsatt ende av banen stilte Liverpool med sitt midtstopperpar nummer 18 for sesongen. Nat Phillips og Ozan Kabak hadde lite å gjøre, men sistnevnte satte ballen i eget mål under sterkt press fra United-spiss Oliver McBurnie. Men skotten hadde vært i offside. Så tyrkeren slapp med skrekken.

RAMSDALE-SHOW: Aaron Ramsdale stopper Mohamed Salah og redder Phil Jagielka og Sheffield United før pause. Foto: Shaun Botterill / PA Wire

Men tre minutter etter pause var det slutt for hjemmelaget.

Curtis Jones klemte ballen i mål etter at Trent-Arnold hadde gjort en stor jobb på høyresiden. To tredjedeler av ballen var ute, men det var ikke nok. Liverpool-backens innlegg gikk via en fot på første stolpe og åpnet et stort rom for Jones’ første ligamål denne sesongen.

McBurnie slapp løs i Liverpool-feltet noen minutter etter, men headingen traff ikke innenfor metallet. Med 11 poeng etter 26 kamper lukter det ikke lenger Championship av Sander Berges klubb.

Det stinker nedrykk etter tap nummer 21 på 26 kamper.

Firmino tok frem tryllekunstene 25 minutter før slutt. Fantastisk ballbehandling ble avsluttet med en trekant med Sadio Mané og et skudd i mål via United-forsvarer Kean Bryan. Dermed 0–2 og takk for i kveld.

Liverpools mål nummer 7000 i den engelsk toppdivisjon.

NUMMER 7000: Robert Firmino jubler for Liverpools mål nummer 7000 i engelsk toppdivisjon sammen med Curtis Jones, men mål ble ikke kreditert Liverpool-spilleren. Foto: OLI SCARFF / POOL

Men brasilianeren får ikke notert målet i historiebøkene. Premier League har allerede konstaterrt selvmål av Sheffield United. Liverpool er klubb nummer to bak nabo Everton spm passerer 7000 mål.

Salah fikk sin store sjanse på bakre stolpe, men Premier Leagues toppscorer står fortsatt på 17 mål denne sesongen. Det stoppet på 2–0 - en helt fortjent seier etter 8–1 i skudd på mål.

– Det er normalt at vi får kritikk, sier Jürgen Klopp.

– Mange folk har avskrevet oss. Det er helt fint. Med alle problemene vi har hatt er vi fortsatt med å kjemper om de øverste plassene, sier han. Tilbake på vinnersporet er Liverpool bare to poeng bak West Ham på den siste Champions League-plassen.

Neste oppgave for Klopps menn blir å gjøre slutt på tapsrekken på Anfield som er tangering av negativ en klubbrekord fra 1923. Den inneholder fire strake nederlag. Den første muligheten kommer mot Chelsea på torsdag, mens Fulham gjester Liverpool kommende søndag.