NFF-presidenten ber om Qatar-utsettelse: – Forberedt på motstand

Dersom norsk fotball stemmer for en VM-boikott til helgen, avlyses trolig de kommende VM-kvalifiseringskampene i fotball umiddelbart. Nå ber NFF-styret om en utsettelse.

HARDE LEVEVILKÅR: Fremmedarbeidere utgjør brorparten av dem som bor i Qatar. Arbeidsforholdene deres har blitt kritisert gjentatte ganger av menneskerettighetsorganisasjoner de siste årene. Foto: Hassan Ammar / AP

9. mars 2021 14:37 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kveld stemte styret i favør av et ekstraordinært forbundsting til høsten, med Qatar-saken som eneste punkt på agendaen.

Dersom resten av norsk fotball er enig når det avholdes et ordinært forbundsting kommende søndag, så vil spørsmålet om Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar avgjøres først om et halvt år.

– Saken må sees i en større sammenheng: Hvordan skal NFF og norsk fotball forholde seg til menneskerettighetsbrudd i andre land? Dette berører både fotballen, idretten generelt, norske myndigheter og næringsvirksomhet. Hvilke kriterier skal ligge til grunn, og hvilke virkemidler skal vi ha i veska? spør fotballpresident Terje Svendsen overfor VG.

En rekke norske toppklubber har allerede vedtatt at de ønsker en VM-boikott, som følge av de dårlige arbeidsforholdene til gjestearbeiderne i Qatar.

Terje Svendsen er innstilt på at det kommer et benkeforslag om Qatar-boikott på søndag, selv om NFF-styret og Norsk Toppfotball, samt en rekke kretser, ønsker en utsettelse til høsten:

– Vi har ikke kontroll på hva som kan skje på søndag, men ønsker bare en grundig og god saksbehandling, slik at beslutningsgrunnlaget er best mulig. Samtidig er vi forberedt på at det kan komme motstand i form av et benkeforslag, sier han.

– Noen mener at dette handler om å markere noe, og bare si at «dette ønsker vi ikke å være en del av»?

– Og det har jeg respekt for. Men fra mitt ståsted, så handler det om å få en diskusjon om hvorvidt vi ønsker å påvirke til endring, eller ta en beslutning i form av å bare vedta en boikott her og nå.

NFF-TOPP: Fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Idretten er ofte opptatt av autonomi (selvstyre). Nå snakkes det plutselig om norsk utenrikspolitikk og næringsvirksomhet i utlandet. Er ikke det et paradoks?

– Vi skal fortsatt være autonome. Men vi har et felles mål: Å bedre forholdene for gjestearbeidere i Qatar. Da er spørsmålet hvordan vi kan jobbe sammen med andre for at det skal skje, sier Svendsen.

Han setter nå ned et «bredt utvalg» som skal speile ulike synspunkter og jobbe frem mot det ekstraordinære forbundstinget til høsten - dersom dette vedtas på det ordinære tinget kommende søndag.

– Det norske herrelandslaget spiller tre VM-kvalifiseringskamper denne måneden. Hva skjer med dem dersom det blir VM-boikott allerede til helgen?

– Det vil nok ha noen sportslige og økonomiske konsekvenser. Dersom man sier at man ikke vil være med i et sluttspill, så er man nok heller ikke med i en kvalifisering. Det handler om fair play, sier NFF-toppen.

– Risikerer man en straff fra FIFA?

– Om det blir boikott, så blir det en sak i disiplinærutvalget til FIFA. Det må vi være forberedt på, sier Svendsen.

Da NFF-ledelsen holdt digitalt møte med alle toppklubbene i landet i forrige uke, og informerte om Qatar-saken, så deltok også generalsekretær i FIFA, Fatma Samoura.

FIFA har avslått VGs ønske om et intervju med Samoura, men har i stedet sendt en lang, skriftlig uttalelse fra organisasjonen med hovedsete i Zürich:

«Fra et FIFA-perspektiv, så mener vi ikke at en VM-boikott er den rette innfallsvinkelen for å adressere menneskerettighetsspørsmål i Qatar. For å være ærlig, så mener vi faktisk at dialog og involvering er den beste måten å promotere en forståelse for universelle menneskerettighetsverdier» skriver FIFA blant annet.

Organisasjonen hevder også at det har vært en betydelig forbedring i forholdene til gjestearbeiderne i Qatar siden landet ble tildelt VM i 2010.

Mens Amnesty International Norge ikke vil si «ja» eller «nei» til en boikott av Qatar-VM, så ga Raftostiftelsen overfor VG nylig uttrykk for at de støtter en VM-boikott.

LO ønsker på sin side ikke en boikott velkommen.

DELTOK PÅ NFF-MØTE: FIFAs generalsekretær Fatma Samoura deltok på et møte med norske toppklubber i forrige uke. Foto: Dmitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

Terje Svendsen oppfatter at FIFA tar den norske boikottrusselen på høyeste alvor. Nettopp derfor, understreker han, deltok også generalsekretæren på møtet i forrige uke.

– Utpå høsten risikerer vi at Norge ligger dårlig an i en VM-kvalik: I hvilken grad tenker du at det er viktig å avholde det ekstraordinære forbundstinget tidlig, slik at kraften i en mulig VM-boikott ikke er borte?

– Det avgjørende er at man har et fysisk møte. Selv om alle er vant med Zoom og Teams i disse dager, så mener vi at spørsmålet er så stort og viktig at det er egnet for en fysisk, politisk debatt, sier NFF-toppen.