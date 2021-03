Dette kan bli AaFKs neste signering: – Har gjort et veldig godt inntrykk

I dag kjørte Simen Rafn (29) hjem til Fredrikstad etter fire dager i AaFK. Lars Arne Nilsen likte det han fikk se av backen.

Simen Rafn har vært med på fire treninger med AaFK denne uka. Lars Arne Nilsen mener forsvarsspilleren har gjort et veldig godt inntrykk. Foto: Kristian Stenerud

Tirsdag denne uka var den tidligere Lillestrøm-spilleren Simen Rafn på plass til sin første trening på Color Line stadion. Oppholdet ble avsluttet med en internkamp fredag, der han spilte både høyre – og venstreback.

– Jeg har møtt Simen mange ganger og vet hva han står for sportslig, så dette har ikke vært et prøvespill. Det er mer om han er interessert også, og da var det fint at han kom hit for å se hvordan ting er her. Han må få rette magefølelsen han også, så får vi se om vi blir enige, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.