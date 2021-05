Han kjempet mot tårene etter omdiskutert exit. Nå kan spissikonet få sin store revansje.

Luis Suárez følte seg presset ut av Barcelona i fjor. Lørdag kan han og Atlético Madrid vinne La Liga.

Luis Suárez har spilt en nøkkelrolle i Atlético Madrids kamp for ligagull. Foto: MARCELO DEL POZO / Reuters / NTB

I 2014 gråt Luis Suárez gledestårer da agenten hans ringte og fortalte at Barcelona hadde signert ham. Han trodde drømmeovergangen fra Liverpool hadde røket etter at han bet Giorgio Chiellini under fotball-VM samme sommer.

Seks år, 198 Barca-mål og et enormt antall pokaler senere var det på tide å ta farvel. Men det ble ikke den avskjeden Suárez hadde håpet på. En spiss kledd i grå blazer slet med å holde tårene tilbake da han ga Barcelona-fansen sine siste ord som spiller i storklubben under en digital pressekonferanse.

Sammenlignet med hvordan han gjerne fremstår på banen, var det en særs diplomatisk Suárez som deltok på seansen. I ettertid har han røpet at han følte seg respektløst behandlet av klubben han i mange år var så viktig for.

– Måten de gjorde det på, såret meg og familien min, sa han til ESPN i høst.

I helgen kan han fullbyrde sin store revansje. Da kan han og Atlético Madrid sikre ligatittelen.

Skuffende Barcelona-sesong

Det var tomme tribuner hjemme på Wanda Metropolitano, men akkurat det la ingen demper på Suárez og Atlético-lagkameratenes feiring mot Osasuna forrige helg. Bortelaget ledet til det gjensto kort tid, før to Atletico-mål snudde det på tampen. Det var Suárez selv som satte inn 2–1. Uruguayaneren rev av seg drakten og skled på knærne i ellevill gledesrus foran TV-kameraene, før han ble overfalt av ekstatiske lagkamerater.

Scenene ga de hjemmesittende Atlético-tilhengerne enorm glede, samtidig som det for Barcelona-fansen må ha vært en påminnelse om hva de har manglet denne sesongen.

For Barcelona er inne i nok en skuffende sesong. I fjor ble det kvartfinaleexit i Champions League og annenplass i La Liga, mens de i år røk ut av Europa enda tidligere og er uten mulighet til å vinne ligaen før siste runde. Seieren i den spanske cupen er en mager trøst for en storklubb som måler seg etter de store pokalene.

Samtidig har Suárez skutt sin nye klubb inn i gullkampens førersete. Målet mot Osasuna var hans 20. i ligaen denne sesongen. Om Atlético og Suárez slår Real Valladolid lørdag, blir de ligamestere.

Fakta Tittelkampen i La Liga Én runde gjenstår. Atlético Madrid leder med 83 poeng, to foran Real Madrid. Barcelona er hektet av. Atlético Madrid møter Real Valladolid borte (sees på TV 2 Sport 1 og Strive), mens Real Madrid tar imot Villareal. Begge kampene spilles lørdag 18.00. Atlético blir ligamester med seier. Om de spiller uavgjort og Real Madrid vinner, tar sistnevnte gullet på innbyrdes oppgjør. Et ligagull vil være Atléticos første siden 2014 og kun det andre siden triumfen i 1995/1996-sesongen. Vis mer

Tett forhold med Messi

Sammen med Lionel Messi og Neymar var Suárez del av en av tidenes mest fryktede trioer i Fotball-Europa. De spilte klubben til Champions League-tittelen i 2015, men siden har det gått tråere. I takt med stadig dårligere resultater er det blitt mer og mer snakk om klubbens pressede økonomi. Dermed ønsket de i fjor å kvitte seg med noen av de mer erfarne og høytlønnede spillerne.

Ifølge The Guardian skal trener Ronald Koeman i fjor sommer ha informert Suárez over telefon om at han kunne dra. Samtalen varte knapt ett minutt. Den kvikke og fanfareløse exiten såret ham.

Spissen signaliserte utad at han ønsket å bli, men hoppet på tilbudet fra Atlético da det dukket opp. Han hadde ett år igjen av avtalen med Barcelona, men klubben og Suárez’ rådgivere ble til slutt enige om at han kunne gå bortimot gratis til Atlético.

Mange har uttrykt overraskelse og misnøye over hvordan Barcelona sendte Suárez til en gullrival. Han er fortsatt en nær venn av Lionel Messi, som har beskrevet det hele som «galskap».

– Du fortjente å forlate oss som en av de viktigste spillerne i klubbens historie. Ikke å bli sparket ut på denne måten, skrev Messi i sin ærlige avskjedshilsen til Suárez.

På lørdag kan Messi fort ende opp med å se kompisen løfte La Liga-pokalen.

Lionel Messi og Luis Suárez knyttet tette bånd i Barcelona. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Mer enn bare mål

De to tidligere lagkameratene skal visstnok snakke med hverandre nesten daglig. Da har Messi kunnet fortelle om hva som skjer med sin egen fremtid i Barcelona (som det spekuleres på), mens Suarez har hatt muligheten til å fortelle hvordan han stadig er blitt bedre kjent med spillergruppen i Atlético.

De 20 ligamålene han har så langt, er hans beste antall siden 2017/2018-sesongen. En energisk og målfarlig 34-åring har gitt Atlético-trener Diego Simeone det han trengte på topp. Og det har vært mer enn «bare» mål.

– Han gir oss lederskap, er alltid «i spillet» og spiller intelligent, har Simeone sagt.

På lørdag kan det hende han får feire sin andre ligatittel som Atlético-trener. En genial signering har vært et viktig bidrag til det.

Kilder: The Guardian, ESPN, The Athletic