Bekreftet: Liverpool-stjernen mister EM

Trent Alexander-Arnold mister sommerens europamesterskap etter skaden han pådro seg treningskampen mot Østerrike onsdag.

TUSLET AV MED SKADE: Trent Alexander-Arnold sammen med en fra Englands medisinske apparat. Foto: PETER POWELL / X06528

3. juni 2021 19:08 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter både det engelske landslaget og Liverpool.

The Athletic og The Times meldte tidligere torsdag at Liverpool og Englands høyreback har pådratt seg en lårskade som holder ham ute av spill i seks uker.

Alexander-Arnold måtte forlate banen like før slutt mot Østerrike. Skaden så ut til å komme etter en klarering. Han begravde ansiktet i drakten og tuslet slukøret av banen.

– Det er ikke noe godt tegn å se ham gå av banen slik han gjorde, sa England-manager Gareth Southgate til ITV etter kampen.

Southgate vraket Liverpool-backen i den siste troppen før EM-uttaket, men tok ham inn i varmen igjen før mesterskapet.

England har allerede god dekning på høyrebacken med Kyle Walker (Manchester City), Reece James (Chelsea) og Kieran Trippier (Atlético Madrid) i troppen.

Det er derfor lite trolig at han henter inn enda en spiller som utelukkende kan bekle den posisjonen. Mot Østerrike var fem spillere i aksjon som ikke er med i den endelige EM-troppen – og ønsker den ledige plassen: