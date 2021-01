Glimt avviste bud på fem millioner for Sebastian (18): – Jeg håper de gir meg muligheten til å dra ut

Sebastian Tounekti (18) kan forlate fjorårets seriemester etter kun ett år i klubben.

PÅ VEI BORT: Sebastian Tounekti kan forlate Glimt etter kun ett år i klubben. Foto: Håkon Steinmo

6 minutter siden

Tromsø-gutten Sebastian Tounekti valgte på kontroversielt vis Bodø/Glimt foran TIL foran fjorårets sesong, som endte med et historisk seriegull til de gulkledde og opprykk for «Gutan» tilbake til det gjeveste selskap.

Nå er det ikke snakk om en retur til hjembyen for Tounekti. Men sist uke ble det klart at Glimt hadde avvist et bud fra den italienske Serie B-klubben SPAL og den nederlandske Eredivisie-klubben Groningen på to millioner.