I januar 2020 sa TIL nei til Gamst. Derfor tok de det samme valget ett år senere.

Gaute Helstrup håper de ser Morten Gamst Pedersen (39) i TIL igjen når spillerkarrieren er over.

AVGJORT: Her dirigerer Gaute Helstrup troppene på trening i Skarphallen denne uka. Foto: Ronald Johansen

Gaute Helstrup sier TIL vurderte å ta inn Gamst som spiller, men forklarer hvorfor de valgte å legge bort ideen med å ha 39-åringen som spiller igjen. Det skjer nesten nøyaktig ett år etter at TIL ikke forlenget avtalen hans etter 2019-sesongen.

– Jeg synes vi har hatt gode prater. For det først var det givende og fint å prate med Morten, både om han selv og hva han ser om TIL og fotball. Jeg tror han er begynt å tenke litt på det som kommer etter karrieren og så har han veldig lyst til å spille fotball nå, så vi har vurdert både det ene og det andre, og så lander vi på at vi på kort sikt, vil prioritere de guttene her og litt yngre krefter, rett og slett, sier Helstrup til iTromsø etter fredagens trening i Skarphallen.