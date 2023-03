Bonusfesten i Glimt: Nesten 40 mill. i ekstra lønn

Etter det VG forstår betalte Bodø/Glimt ut bonuser til spillere, trenere og ansatte for mellom 35 og 40 millioner kroner i fjor.

02.03.2023 22:49

Det er i snitt en halv million per årsverk, men mesteparten gikk naturligvis til spillere og trenere på A-laget.

Glimt-lønningene økte fra 67 til rekordhøye 97 millioner kroner fra 2021 til 2022 – samtidig gikk antall årsverk fra 66 til 76.

I år budsjetteres det med at personalkostnadene, der lønn utgjør det aller meste, reduseres fra 110 millioner til 69 millioner, altså med rundt 40 millioner.

Reduksjonen kommer av at Bodø/Glimt ikke budsjetterer med suksess i Europa, og dermed heller ikke bonuser.

– Det handler først og fremst om bonuser, bekrefter Glimt-leder Frode Thomassen.

Han tar ikke på hælen nøyaktig hvor mye bonus det er snakk om, men ifølge VGs opplysninger er det snakk om 35–40 millioner kroner.

LUKRATIVT: Europa League-gruppespill, her mot Arsenal og Martin Ødegaard, ga solide inntekter.

Med inntekter på 307 millioner kroner, etter et år med cupfinale, Conference League-kvartfinale og seriesølv, sitter klubben igjen med et årsresultat på 71,5 millioner kroner.

– Hvor mye har dere på bok nå?

– Vi har et sted mellom 100 og 120 millioner, svarer Glimt-sjefen.

GODT ÅR: Daglig leder Frode Thomassen.

– Spillere og trenere har sin bonusordning, og så har vi en litt mindre kollektiv bonusordning til alle ansatte i klubben, forteller Thomassen.

Hans egen bonus var på 298.210 kroner. Det kommer i tillegg til lønnen på 1,25 millioner kroner.

– Er du fornøyd med bonusen?

– Min bonus må du spørre styret om. Jeg er veldig fornøyd med å være i Glimt og være en del av prosjektet vi jobber med.

Selv om alle skal med i bonusordningen, så er det spillerne og trenerne som får det største kakestykket.

– I bunn ligger det et lønnsnivå som er bærekraftig, og som gjør at vi ikke utfordrer måten vi bygger klubben på. Den er nøktern og bærekraftig. Når vi gjør gode sportslige år, er det naturlig at spillerne og trenerne får en del av det, sier Thomassen.

– Vi har kollektiv bonusordning, ikke individuell som mange kanskje har. Fotballen er skapt slik at det er gjennom prestasjoner man genererer inntekter som gjør det mulig å utvikle og bygge klubb, legger han til.

Glimt budsjetterer med et inntektsfall på hele 165 millioner kroner i år. De store pengene ligger i et gruppespill i Europa.

– Klubben budsjetterer ikke med mer enn 4. plass i Eliteserien, og heller ikke suksess i Europa – og dermed ikke med bonuser. Vi har kostnader som gjør at vi har kontroll, og alt annet er oppsider.