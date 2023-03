Supertalent reddet Manchester United – klare for kvartfinale i FA-cupen

(Manchester United - West Ham 3–1) Alejandro Garnacho (18) sendte Old Trafford til himmels da han reddet Manchester United i sluttminuttene og sikret avansement til kvartfinale i FA-cupen.

01.03.2023 22:40 Oppdatert 01.03.2023 23:03

Saken oppdateres!

Argentineren curlet ballen i det lengste hjørnet på tampen mot West Ham, etter at hjemmelaget havnet under og utlignet i andre omgang.

Saïd Benrahma sendte gjestene i føringen med et perlemål, før et selvmål av Nayef Aguerd sørget for utligning for vertene. I sluttminuttene dukket Garnacho opp med høyrefoten, og skrudde inn det viktige 2–1-målet bak West Ham-keeper Alphonse Aréola like før fulltid:

Slik spilles kvartfinalene i FA-cupen: Manchester United - Fulham, Manchester City - Burnley, Brighton - Grimsby, Sheffield United - Blackburn.

Vertene på Old Trafford, som er i kjempeform med gode resultater i både Premier League og Europa League, slet lenge med å få hull på byllen mot gjestene fra London.

– Vi var dårlige i første omgang og er nødt til å starte bedre enn det. Vi fortsatte å kjempe, og det er en flott avgjørende scoring av Garnacho, sier Manchester United-kaptein Harry Maguire til ITV.

Maguire & co. får en ny hjemmekamp i FA-cupen i kvartfinalen når Fulham gjester Old Trafford.

Det måtte altså et selvmål til før vertene for alvor våknet til liv:

Etter utligningen tok Manchester United fullstendig over, og etter flere store sjanser lyktes det for Garnacho.

Innbytter Fred satte spikeren i kista for Manchester United på overtid, og de nybakte ligacupvinnerne er dermed klare for kvartfinale i FA-cupen.