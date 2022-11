Valencia og Ecuador herjet med Qatar i VM-åpningen

(Qatar - Ecuador 0–2) Den kontroversielle vertsnasjonen var sjanseløse mot Enner Valencia (33) og Ecuador under åpningskampen i VM.

fullskjerm neste VALENCIA-DOBBEL: Enner Valencia scoret de første målene under fotball-VM i Qatar. 1 av 2 Foto: Friedemann Vogel / EPA

8 minutter siden

Ecuadors bunnsolide åpning førte til at Qatar ble den første vertsnasjonen som tapte sin egen åpningskamp i VM. Verdensmesterskapet i fotball har vært arrangert siden 1930.

Enner Valencias to fulltreffere i første omgang sørget for en sterk start for Ecuador i gruppe A.

Den tidligere West Ham-spissen scoret alle målene for Ecuador under VM i 2014, og åpnet Qatar-VM med to fulltreffere mot vertsnasjonen i første omgang. Dermed står Valencia med fem mål på fire VM-kamper.

Ecuador-kapteinen fikk nettkjenning allerede etter fire minutters spill, men etter en VAR-sjekk ble den tidlige scoringen annullert. Det skulle likevel ikke ta lang tid før søramerikanerne tok ledelsen.

Valencia ble tredd igjennom alene med keeper ti minutter senere, og etter å ha rundet Saad Al-Sheeb i Qatar-buret gikk Fenerbache-spissen i bakken. Keeperen felte Ecuador-kapteinen innenfor 16-meteren, og Valencia fikk straffe.

Iskaldt sendte han burvokteren feil vei, og scoret mesterskapets første mål før det var spilt 16 minutter.

STERKE VM-TALL: Enner Valencia står med fem VM-mål på bare fire kamper i 2014 og 2022.

De første 45 minuttene handlet stort sett om Valencia, som kun brukte et kvarter på å score sitt andre for dagen. Kapteinens hodestøt i det lengste hjørne var hans femte VM-mål på bare fire kamper.

Med unntak av Almoez Alis gigantsjanse rett før pause, var Qatar aldri i nærheten av å skape de store farlighetene foran Hernán Galíndez’ og Ecuadors mål.

Ecuador hadde god kontroll på Qatar også i andre omgang, og kontrollerte inn sin første trepoenger i et VM-sluttspill siden 2014.