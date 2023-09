Kjetil Knutsen langer ut mot dommeren etter ellevill målfest: – Jeg klarer ikke å forstå det

HAMAR (VG) (HamKam-Bodø/Glimt 4–4) Festfotball, perlescoringer og åtte mål. Det eneste vi ikke fikk servert på Briskeby søndag var en vinner. Etter kampen var Kjetil Knutsen meget misfornøyd med dommerens prestasjon.





– Det er den generelle listen. Det er dårlig kommunikasjon. Det er avgjørende situasjoner, og det er da vi trenger de som skal lede kampen. Hvis vi ikke føler det blir gjort så er det skuffende, sier Kjetil Knutsen til VG.

Han vil ikke kommentere enkelthendelser i kampen, men trekker spesielt frem hva som er lov på lange innkast.

– Man kan løpe inn i ryggen på folk. Det er ikke fair og det er umulig å forstå. Det skaper frustrasjon for oss på siden og for spillerne fordi de ikke forstår listen.

Rett etter kampen gikk Knutsen inn i dommergarderoben for å snakke med kamplederne.

– Jeg sier ifra direkte til dem for å være fair med dem. Jeg fikk ingen sympati fra dommerteamet i dag. Heller ikke fra de som evaluerer dem. Hva er det vi til slutt snakker om? Vi snakker om å utvikle norsk fotball, og da er vi avhengige av å evaluere og utvikle dommere, sier Knutsen.

I FOKUS: Bodø/Glimt-spillerne prater med dommerne i den første omgangen.

– En kampleder må være tydelig på hva som er lov og ikke lov. Jeg synes ikke vi kan akseptere det nivået vi så i dag. En kampleder må være tydelig på hva som er fair play, og han svikter her i dag.

Dommer Sigurd Kringstad kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Det er åpenbar sterk ordbruk jeg ikke kjenner meg igjen i. Det får stå for egen regning at han mener det, men jeg skal selvfølgelig dra hjem og se kampen på nytt og evaluere og lære det jeg kan. Umiddelbart kjenner jeg meg ikke igjen, sier han til TV 2.

– Underveis opplever jeg god kommunikasjon med begge lags spillere, og benkene har jeg ikke kommunikasjon med underveis, det er helt narurlig og slik det er.

– Jeg synes dommeren gjør en god jobb. Det ble lagt en hard linje. Det kunne vært blåst straffe til begge lag, sier HamKams trener, Jakob Michelsen, til VG.

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Dommer Sigurd Kringstad kjenner seg ikke igjen i kritikken til Kjetil Knutsen. Her fra eliteseriekampen mellom Strømsgodset og Lillestrøm.

Selve kampen ble en heseblesende målfest.

Fra 2–0 til 2–4 til 4–4. Perlescoringer fra Amahl Pellegrino og Patrick Berg. Et hardtkjempende HamKam-lag som kom tilbake da alle trodde de var ferdige. Gigantiske sjanser som ble reddet på det utrolige vis.

– Det var en vanvittig fotballkamp. VI starter utrolig bra, legger trykk på Glimt og leder 2–0. Vi kriger heroisk, og vi viser bra karakter ved å komme tilbake til 4–4, sier Michelsen.

Glimt ville med seier få to poengs luke ned til Viking på toppen av tabellen.

Kammas elleville opphenting gjør at Glimt nå leder serien på målforskjell når ti kamper gjenstår av Eliteserien. I Glimt-leieren klarer de ikke å forstå hvordan de klarte å rote bort seieren.

– Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å score fire mål. Jeg klarer ikke å forklare det. Det er skuffende at vi bare får med oss ett poeng, sier Ulrik Saltnes til VG.

JUBEL: Bodø/Glimt trodde nok de hadde tre poeng i lommen da Patrick Berg banket inn 4–2. Men HamKam skulle vise seg vanskelige å riste bort.

Det tok 40 sekunder for å kickstarte en vanvittig fotballkveld på Briskeby.

Kirkevold fyrte skudd fra skrått hold. Ballen gikk i stolpen, i ryggen på Glimt-keeper Nikita Haikin og ballen rullet så vidt over streken. En drømmestart for hjemmelaget.

Hjemmelaget skulle gi topplaget fra nord enda en vekker. Nikita Haikin stupte ut for å nå et innlegg. Han bokset ballen rett ut i feltet hvor danske Jens Martin Gammelby sto og plasserte inn 2–0 på ett touch.

Jens Martin Gammelby jubler for 2–0-ledelse.

Så våknet bortelaget. Det som ventet de neste 20 minuttene var en sjansebonanza av de sjeldne. Flere ganger ble HamKam reddet av spillere på streken. Hjemmepublikummet applauderte sine gutter inn i garderoben til pause.

Likevel skjønte HamKam at dette langt ifra var over.

Tre minutter av andre omgang tok det før Glimt startet opphentingen. Hjemmelaget la seg ekstremt lavt, men Bodø/Glimt fant rom. Amahl Pellegrino var iskald fra 12 meter og satte inn sitt 17. for sesongen.

HamKam la seg ikke ned for å dø, men spilte seg fram til noen gode muligheter etter reduseringen.

Så er det noen ting du bare ikke kan demme opp for. Som Amahl Pellegrino på frispark fra død vinkel. Nummer 18 for sesongen for Eliteseriens toppscorer.

Noen minutter senere var kampen snudd. Patrick Berg fikk ballen på 16 meter etter et feiende flott angrep fra Glimt. Landslagsspilleren gjorde ingen feil og banket inn Glimts tredje på 20 minutter. Kampen var snudd.

Amahl Pellegrino utlignet med en perlescoring fra død vinkel.

Berg var ikke ferdig med det. Kort tid etterpå fikk han sjansen fra 16 meter igjen. Denne gangen måtte ballen innom tverrliggeren før den dunket inn i nettet. Glimt herjet etter kalddusjen i første omgang.

– Noe av det beste jeg har sett fra Glimt. Som de spiller fotball, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

Denne elleville fotballkampen hadde selvfølgelig mer å by på. HamKam-corner endte i beina på Kristian Lønsrud Onsrud. Med en bestemt avslutning gikk ballen via beina til Brede Moe og i mål. Da var Kamma bare ett mål bak.

Hjemmefansen hadde knapt rukket å sette seg før 4–4 satt i nettet. Brynjar Bjarnason fikk stå helt alene og stange inn 4–4 fra tre meter. En spinnvill fotballkamp hadde fortsatt et kvarter igjen.

At Faris Moumbagna ikke satte inn Glimts femte på en corner i siste minutt av ordinær tid, var ikke mindre enn utrolig. Men det kom aldri noen flere scoringer.