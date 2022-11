Belgias utenriksminister markerte med regnbuefarger

Belgias utenriksminister Hadja Lahbib så Belgias åpningskamp i VM sammen med FIFA-president Gianni Infantino – med det omstridte «OneLove»-bindet klistret på venstre arm.

OMSTRIDT: Belgias utenriksminister (t.h) Hajda Lahbib brukte et regnbuefarget kapteinsbind da hun var vitne til Belgias seier over Canada - sammen med FIFA-president Gianni Infantino (t.v.).

23. nov. 2022 21:56 Sist oppdatert nå nettopp

Mens Belgia åpnet fotball-VM med en 1–0-seier over Canada, brukte Belgias utenriksminister Hajda Lahbib noe Belgia-kaptein Eden Hazard ikke har lov av det internasjonale fotballforbundet (FIFA) å bruke: det regnbuefargede kapteinsbindet.

– Jeg vil reise med et klart og tydelig budskap om arbeidsforhold og menneskerettigheter, spesielt kvinners og LHBT+-personers rettigheter, har Lahbib uttalt til belgiske medier, ifølge NTB, i forkant av oppgjøret.

Fakta Dette er striden rundt «OneLove» En rekke nasjoner hadde planlagt å støtte LHBT+-rettigheter under fotball-VM ved å bære et regnbuefarget kapteinsbind, omtalt som «OneLove». Markeringen er i konflikt med Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) eget reglement, som innebærer at spillerne har risikert å bli straffet med gule kort. FIFA har vist til artikkel 13.8.1 i utstyrsreglementet – hvor det står at kapteinene skal bruke et bind utlevert fra dem. Bindet som er brukt av kapteinene istedenfor «OneLove», har påskriften «ingen diskriminering». Syv nasjoner hadde planlagt å bruke det regnbuefargede kapteinsbindet: Belgia

Danmark

England

Nederland

Sveits

Tyskland

Wales FIFAs avgjørelse har fått landslagssjef Ståle Solbakken og fotballpresident Lise Klaveness til å reagere kraftig. Etter at FIFA besluttet at spillere vil få tildelt gult kort ved bruk av OneLone-bindet, kom denne felles uttalelsen fra de syv nevnte nasjonene: «Vi er ekstremt frustrerte over FIFAs avgjørelse. Den er helt uten sidestykke. De har gjort det veldig klart at det vil bli sportslige konsekvenser for våre kapteiner om de bærer kapteinsbindet.» Deretter kom det beskjed fra Tyskland at de vil ta FIFA til retten etter regnbue-nekten. Før Belgias åpningskamp i VM uttalte Jan Vertonghen følgende på en pressekonferanse: – Jeg føler meg ikke komfortabel – og det sier nok. Jeg er redd for at om jeg sier noe om dette, så får jeg kanskje ikke spille. Det er en situasjon jeg aldri har opplevd i fotball, og jeg håper jeg aldri må oppleve den igjen. Samme dag som uttalelsen fra Vertonghen kom, markerte det tyske landslaget i sin kamp mot Japan ved at samtlige spillere dekket for munnen da dem tok lagbilde. – Det var en beskjed vi ønsket å sende. Vi ønsket å få frem beskjeden om at FIFA har brakt oss til taushet, sa landslagssjef Hansi Flick. Vis mer

Et av VMs mest omtalte emner er at FIFA har truet med sanksjoner dersom nasjonenes kapteiner går med det regnbuefargede bindet til støtte for LHBT+-samfunnet.

Belgia hadde i utgangspunktet, sammen med seks andre nasjoner, tenkt å bruke regnbuefarget kapteinsbind under fotball-VM i Qatar. Dette har nasjonene droppet ettersom FIFA har sagt de vil straffe en slik markering med gult kort.

Tidligere onsdag spilte Tyskland sin åpningskamp i VM, som endte i et overraskende 1–2-tap for Japan. Tyskland var også en av nasjonene som hadde tenkt å bruke «OneLove»-bindet under VM. Før kampstart markerte tyskerne ved å holde for munnen da dem tok lagbilde.

– Det var en beskjed fra laget, fra oss alle, om at Fifa gir oss munnkurv, sa Tysklands landslagssjef Hansi Flick etter det overraskende 1-2-tapet for Japan.

– Vi vil ikke la dem forby våre ytringer. Når vi har noe å si, vil vi fortsatt gjøre det, sa Joshua Kimmich ifølge avisen Bild.

Tyskland har tidligere denne uken uttalt at de ønsker å ta FIFA til retten som følge av regnbue-nekten fra fotballforbundet.