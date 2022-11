Mener årets Brasil skiller seg ut fra tidligere: – En unik mulighet for oss alle

DOHA (VG) Etter 20 år uten triumf er alles øyne igjen rettet mot «sirkus Brasil». I spissen står artisten Neymar (30) – som omtales som «annerledes» før sin kanskje siste VM-sjanse.

LEKEKAMERATER: Det sier sitt at lagkameratene Gabriel Jesus og Fred ikke nødvendigvis er i startelleveren til det knallsterke «Selecão», som her har siste trening før VM-åpningen mot Serbia torsdag.

24. nov. 2022 08:51 Sist oppdatert nå nettopp

Lange køer inn til både treningsfeltet og den stappfulle «kinosalen» hvor pressekonferansen holdes, levner ingen om den enorme interessen for tidenes mestvinnende VM-nasjon – og især lagets aller største stjerne.

– Neymar er Neymar, sier Gazeto do Povo-journalisten Julio Filho til VG.

Brasil-kjenneren ler litt før han fortsetter:

– Han har sin væremåte og sin måte å leve på. Man kan ikke forandre hvem han er. Han kommer til å være kranglete og provoserende for noen, men han vet at dette er hans siste sjanse til å vinne VM med Brasil. Han har scoret mange mål og hatt en fantastisk karriere, men i Brasil er det en bitter følelse for både spilleren og nasjonen dersom man ikke vinner noe stort med landslaget, sier Filho.

Den franske storavisen L’Equipe brukte sitt spørsmål til å si og spørre om at Neymar virker roligere og mer selvsikker enn tidligere. Det var også en leken, avslappet og storfornøyd Neymar som kom hoppende ut på treningsfeltet dagen før Brasil VM-åpner mot Serbia.

– Han er veldig ydmyk og fungerer godt sammen med resten av gruppen. Både han og laget skal ha mye ros, sier lagkaptein Thiago Silva.

I SENTRUM: Det meste dreier seg om Neymar, men i dette verdensmesterskapet har Brasil-stjernen muligens enda flere lekekamerater enn i sine to tidligere VM-forsøk.

Forventningene til brasilianerne er ikke bare store fordi de kommer inn i turneringen som nummer én på FIFA-rankingen etter å ha gått ubeseiret gjennom kvalifiseringen – og med fem verdensmestertitler i bagasjen.

– Dette er en unik mulighet for oss alle, slår lagkaptein Thiago Silvas fast.

Fotografenes intense knipsing er det eneste man hører i et rom fylt med hundrevis av pressefolk, idet den autoritære og pedagogiske treneren Tite satte seg på podiet sammen med lagets kaptein, Thiago Silva.

Den 38 år gamle midtstopperen har med seg stor erfaring. Etter å ha forblitt ubrukt reserve i 2010, har han fått kjenne VMs opp- og nedturer i de to påfølgende mesterskapene.

Fakta Brasils VM-historie Mester i 1958, 1962, 1970, 1994 og 2002.

Antall VM-sluttspill: 22 (samtlige).

FIFA-ranking: 1.

Tok seg slik til VM: Gikk ubeseiret gjennom den søramerikanske kvalifiseringen.

Trener: Tite (61).

Første kamp i Qatar: Mot Serbia torsdag klokken 20.00 (vises på NRK). Vis mer

Treneren innrømmer: - Ingen hemmelighet

Lagets kaptein og leder måtte tåle kritikk etter å ha brast i tårer under straffesparkkonkurransen i åttedelsfinalen på hjemmebane mot Chile i 2014.

Han scoret i kvartfinalen mot Colombia, men pådro seg også gult kort og var suspendert da Brasil raknet i den smertefulle 1–7-ydmykelsen mot Tyskland.

– Blandingen av unge og erfarne spillere er veldig god, og det tror jeg er veldig viktig. For noen spillere er det deres første VM, men de er likevel veldig erfarne og viktige for lagene sine, sier Thiago Silva – og nevner blant andre Real Madrid-stjernene Vinicius jr. og Rodrygo.

– Som trener er jeg nødt til å ha evnene til å få mest ut av potensialet til alle, sier Tite – og ramser opp flere av stjernene han har å velge mellom.

LUTTER ØRE: Tite og Thiago Silva tok imot spørsmål både fra den brasilianske journalistskaren og resten av verden. Rundt 200 journalister og minst 30 fotografer var til stede under presseseansen.

Den enorme bredden er trolig en av grunnene til at Brasil er bookmakernes klare favoritt. I tillegg har treneren Tite fått jobbe med laget siden han ble ansatt i 2016, noe som gjør ham til tidenes lengstsittende landslagstrener i Brasils historie.

– Det er ingen hemmelighet at vi har et veldig velbalansert lag, men jeg lar meg ikke smigre av skrytet, sier Tite om laget sitt.

– Nå er vi sterkere mentalt og taktisk. Det er 20 år siden vi vant sist, men vi har ikke vært så sterke, velbalanserte og komplette som vi er nå, mener journalisten Julio Filho.

Fakta Brasils forventede lag mot Serbia, ifølge avisen Globo 4–2–3–1: Alisson (Liverpool) – Danilo (Juventus), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus) – Lucas Paquetá (West Ham), Casemiro (Manchester United – Raphinha (Barcelona), Neymar (PSG), Vinicius jr. (Real Madrid) – Richarlison (Tottenham) Vis mer

- Vi må respektere oss selv

Og mens FIFA gjør sitt beste for å nekte lagene å ikle seg regnbuens farger, sprudler Brasil fremdeles av energi da den fargerike solnedgangen erstattes av flomlys i kveldens mulm og mørke.

Hundrevis av brasilianere hadde møtt opp med flagg, trommer, dans og sang utenfor Brasils treningsanlegg på Al Arabi SC Stadium.

«Selecão kommer til å vinne VM. Farvel, Messi» sang de gul- og grønnkledde utenfor arenaen, mens også stjernene i kjent stil klappet, smilte og lo under oppvarmingen.

– Vi må respektere hvem vi er. Vi er glade mennesker. Ja, vi skal være seriøse, men vår måte er å danse og være glade. Vi respekterer våre rivaler, men vi må også respektere oss selv, svarte Tite da han ble «konfrontert» med om det var for mye latter og smil – og for lite fokus i gruppen.

– Atmosfæren i gruppen er veldig god. Vi forsøker å være oss selv uavhengig av hvor vi er. Vi er alltid glade når vi skal være det, vi er alltid fokusert når vi skal være det, sier Thiago Silva.

HUMØR: Det var som alltid mye smil og latter da Brasil gjorde sine siste forberedelser på Al Arabi SC Stadium onsdag kveld. Her er Vinicius jr., Bruno Guimarães og Pedro, mens Gleison Bremer tusler i bakgrunnen.

Og omtrent samtidig som lyden fra minaretene kaller inn til ishâ (kveldsbønn), er også pressens tilmålte kvarter på treningsarenaen over.

Neste gløtt av det brasilianske sirkuset er når Neymar og de andre stjernene sparker i gang sitt verdensmesterskapet mot Serbia torsdag kveld klokken 20.00 (vises på NRK).

– VM-tittelen er selvsagt fortsatt veldig langt unna, men vi kan drømme hele veien, sier Thiago Silva.