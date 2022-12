Haaland tilbake til fødebyen: – Sendte meg melding med en gang

Erling Braut Haaland (22) hylles av motstanderens manager, før han onsdag kveld er tilbake i Premier League mot pappa Alfies gamleklubb i fødebyen Leeds.

PREMIER LEAGUE-COMEBACK: Erling Braut Haaland er sannsynligvis klar for Manchester Citys oppgjør borte mot Leeds.

21 minutter siden

21. juli 2000 kom Erling Braut Haaland til verden, men jærbuen ble ikke født hjemme i Norge.

Da den nå 22 år gamle superstjernen så dagens lys, spilte nemlig pappa Alfie Haaland for Leeds. Dermed ble Erlings fødested denne engelske byen i West Yorkshire.

– Jeg vil bli best. Drømmen er å vinne Premier League med Leeds, og å bli en bedre spiller enn pappa, skal Erling Braut Haaland ha sagt for flere år siden ifølge Manchester Evening News.

Onsdag kveld er han tilbake i fødebyen, og vil for første gang spille mot Leeds med sitt Manchester City.

– Erling sendte meg melding med en gang terminlisten kom ut, og fortalte at han gledet seg mest til Boxing Day, sier Leeds-manager Jesse March på sin pressekonferanse bittelillejulaften.

– Han er født her og faren hans har historie med klubben. Det gjør at han har klubben i hjertet. Det er noe vi har snakket om, fortsetter amerikaneren.

March var Haalands manager i østerrikske RB Salzburg høsten 2019, og den nåværende Leeds-manageren brukte mye av tiden på pressekonferansen til å snakke varmt om Haaland.

– Tiden jeg hadde med Erling var helt enestående og vi hadde et utrolig fint forhold. Han passet så bra inn i det laget. Det var et veldig spesielt lag vi hadde den gang i Salzburg, sier March.

– Erling satte et veldig godt eksempel for alle de unge spillerne der, med tanke på hvordan hodet hans var helt oppslukt i fotball – men på en måte som var morsom. Dere har alle sett personligheten hans.

I februar tok 49-åringen over som manager for Leeds United etter kulthelten Marcelo Bielsa.

– Da jeg fikk denne jobben var både han (Erling Braut Haaland) og faren hans veldig støttende og glade på mine vegne, sier March.

PAPPA HAALAND: Alfie Haaland (t.h.) som Leeds-spiller i duell med Manchester Uniteds Dwight Yorke i november 1998. Alfie spilte for klubben fra 1997 til 2000, før turen gikk videre til Manchester City.

Med glimt i øyet sa også Leeds-manageren at han «ga Haaland tillatelse til å være ute med en liten hamstringskade akkurat til denne kampen», og Manchester City-manager Pep Guardiola har fått med seg seansen til managerkollegaen.

– Forhåpentligvis blir ikke Erling påvirket av de fine ordene til motstanderen. Jeg tror han er klar, og jeg er ganske sikker på at Jesse foretrekker at vi spiller med våre beste spillere, sier Guardiola ifølge Daily Mail.

– Det blir ingen vennskapskamp. De vil vinne, og vi vil vinne, legger spanjolen til.

– Vi forventer at han er fullstendig klar og lidenskapelig opptatt av denne kampen, noe som kommer til å skape problemer for oss, understreker March.

Haaland spilte 90 minutter og scoret ett mål da Manchester City gikk til kvartfinale i ligacupen på bekostning av Liverpool 22. desember.

Det er imidlertid ikke hundre prosent sikkert at skadeforfulgte Haaland blir klar til den spesielle kampen mot Leeds på Elland Road. Fotskaden han pådro seg mot gamleklubben Borussia Dortmund i slutten av oktober er fortsatt ikke helt bra.

– Legen sa at han skadet et leddbåndet i foten og det er så smertefullt. Det er ikke enkelt å komme seg etter det, og derfor har han slitt. Jeg tror han blir klar til Leeds. Han blir bedre dag for dag, og kan trene, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Leeds – Manchester City har avspark klokken 21:00 onsdag kveld, og sendes direkte på V sport Premier League og Viaplay. Du kan også følge kampen i VG Live.