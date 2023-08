Haugesund så rødt - og 17-åring avgjorde for Rosenborg

(Haugesund-Rosenborg 1–2) Her ber Bruno Leite (28) om tilgivelse - men det ender med utvisning for Haugesund-spilleren. 17 år gamle Magnus Holte ble byttet inn i det 84. minutt og ble matchvinner for Rosenborg.

Bruno Leite ber til dommer Sigurd Smehus Kringstad - men det ender med gult kort nummer to. Vis mer

Det var i det 70. minutt at Leite - som hadde gjort en god kamp for Haugesund - fikk sitt andre gule kort etter at han holdt Rasmus Wiedesheim-Paul i drakten. Oslo-karen protesterte til ingen nytte.

– Selvfølgelig får han gult kort for dette, han stopper en farlig kontring for Rosenborg, sier TV2-ekspert Jesper Mathisen i studio.

Med en mann mer på banen tok Rosenborg initiativet og fikk sitt seiersmål i det 88. minutt - takket være to innbyttere: Santeri Väänänen la ballen igjen til Magnus Holte, som satte ballen i mål fra ti meter. 2–1 til Rosenborg.

17-åringen har bare én eliteseriekamp fra før - mot Lillestrøm i september i fjor. Da ble han byttet inn i det 90. minutt. Denne gang fikk han muligheten i det 84. minutt.

Magnus Holte blir gratulert etter sin matchvinnerscoring. Vis mer

– Jeg er en fysisk spiss og liker en «tap-in». Jeg har lyst til å utvikle meg i Rosenborg og få Rosenborg opp i toppen igjen, sier Magnus Holte til TV 2.

– Dette er det største til nå i livet.

Rosenborg fikk sin fjerde serieseier på rad - men ikke uten dramatikk. Ulrik Yttergård Jenssen (27) blødde i hodet etter en duell med Diarra og måtte forlate banen etter bare en halv times spill.

– Det er fort gjort å få en hjernerystelse. Jeg vet ikke om han fikk det, vi må ta slike skader på alvor, sier Rosenborg-trener Svein Maalen til TV 2. 18-åringen Håkon Røsten erstattet Yttergård Jenssen.

Det er første gang siden 2018 at Rosenborg vinner i Haugesund.

Ulrik Yttergård Jenssen får hjelp etter at han og Sory Diarra stanget hode mot hode. Rosenborg-spilleren måtte forlate banen. Vis mer

– Det er marginer unna at vi leder 2–0, sier Haugesunds Kevin Krygård til TV 2.

– Det var vel for så vidt greit, sier han om utvisningen til Leite.

20-årige Sander Tangvik fikk starte sin første kamp som Rosenborg-keeper - og det tok bare to minutter og 21 sekunder før ballen lå i nettet bak ham.

Bilal Njie gikk til dødlinjen og la inn med venstrefoten. Ballen endte på bakerste stolpe der Sory Diarra ventet og headet i mål i motsatt hjørne. Tangvik var sjanseløs. 1–0 til Haugesund.

Sory Diarra (helt til høyre) har headet ballen, og Rosenborg-keeper Sander Tangvik har ingen mulighet til å redde. Vis mer

20-åringen reddet Rosenborg fra å ligge under 2–0 med en superredning på et Diarra-skudd på slutten av 1. omgang.

Carlo Holse hadde Rosenborgs beste mulighet før pause på overtid da han lobbet ballen rett over Haugesund-målet.

– Her er det mulig å snu det, sier Rosenborg-kaptein Erlend Dahl Reitan til TV 2 i pausen.

RBK-trener Svein Maalen så også muligheten til å «produsere nok til å score» - men var samtidig klar på at de samtidig må unngå baklengs.

Bruno Leite (28) ga tilsynelatende Haugesund 2–0-ledelse da det var gått 55 minutter, men VAR konkluderte raskt med at det var offside.

Men etter 65 minutter kom Rosenborgs utligning. Håkon Røsten var med opp på et Adrian Pereira-frispark. Ballen skulle etter hvert falle ned foran beina hans, og 18-åringen var ikke sen om å skyte i mål til 1–1.

– Ballen datt ned gunstig, innrømmer han til TV 2.

Isak Thorvaldsson fikk like etter ballen i nesten samme posisjon - men var slett ikke like sikker som Røsten. Islendingen satte ballen utenfor. 17-årige Holte derimot skjøt i mål da han fikk sjansen.

Noah Holm (tretthetsbrudd i foten) og Ole Sæter var ute med skader for Rosenborg, mens Sverre Nypan var syk. Nykommeren Emil Fredriksen spilte fra start. Keeper André Hansen (33) var altså plassert på benken.