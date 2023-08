Slik vil NFF forbedre VAR

Norges Fotballforbund ser på flere konkrete måter å forbedre VAR på. Tiltakene kan bli innført allerede denne sesongen.

Dommer Sivert Øksnes Amland sto i åtte minutter og ventet på VAR-rommets avgjørelse i kampen mellom Vålerenga og Odd i juli. Vis mer

Publisert: 13.08.2023 Oppdatert: 13.08.2023 08:18

– VAR VARVideo assistant referee. Videodømming er ikke en statisk greie. Det utvikles fortløpende. Det kommer fra erfaringer og vurderinger som vi nå gjør oss, sier Knut Kristvang til VG.

Han er til vanlig daglig leder i Fotball Media, men har også vært prosjektleder for VAR i Norges Fotballforbund.

Denne sesongen har videodømming vært omdiskutert. Norske supportere har i all hovedsak uttalt seg kritisk til systemet som ble innført i Eliteserien denne sesongen.

Kristvang sier de nå jobber med fire konkrete endringer.

1. Tidsbruken ved VAR-inngripen

– Her er det allerede gjort grep og tilpasninger, slik at situasjoner som tar for lang tid å konkludere ved, skal avsluttes etter en viss tid, sier Kristvang.

2. Flere kamera på arenaen

I dag har de minste produksjonene, kampene som går i hovedrunden på søndager, fem kameraer på arenaen. Kristvang sier de ser på muligheten for å få det tallet opp i seks.

– Generelt sett så gjør flere vinkler at VAR lettere kan finne de bildene som bestemmer om det er for eksempel offside. Så handler dette om flere ting. Det er produksjonen, signaler, kamerakontroll, regi og personell for å nevne noe. Så har det en kostnad. Men vi jobber nå konkret med å få dette til allerede denne sesongen, sier Kristvang.

Den mest diskutere VAR-situasjonen denne sesongen kom i kampen mellom Odd og Vålerenga i Skien. Den gangen brukte VAR sju minutter på å avgjøre om en scoring skulle annulleres for offside.

Kristvang innrømmer at den kampen er noe av forklaringen til at de nå ser etter forbedringer.

– Det ble et veldig fokus rundt akkurat den situasjonen, men dette med vinkler og produksjonsnivåer er noe vi har jobbet med kontinuerlig og vil jobbe med videre. Så er det enklere å få til på noen arenaer, andre steder er det en utfordring med tanke på plassering og vinkler, sier han.

3. Kamera på mållinjen

Da VAR ble innført, ble ikke mållinjeteknologi med. I sommerens VM har vi sett hvor små marginer teknologien kan være med å avgjøre utfallet av.

Men i Norge har den blitt vurdert for dyr. Det gjør den fortsatt. Likevel ser NFF på løsninger.

– Vi ser om det går an å finne løsninger på dette med mållinjeteknologi. Det er en ressurskrevende og dyr løsning, men vi ser om det kan settes opp kamera rundt målgården som gjør at det blir lettere for VAR å se om ballen er inne eller ute, sier Kristvang.

Hawk eye-teknologien som vi kjenner fra VM og de største ligaene koster ifølge Kristvang et «titalls millioner» hvis den skal brukes i alle kamper.

4. Hvordan VAR-avgjørelses presenteres på arenaen

Har du sett sommerens VM, har du muligens sett dommeren gå fra VAR-skjermen for så å presentere avgjørelsen sin over høyttaleranlegget på stadion.

Det vurderes nå i Norge.

– Det er en av tingene vi ser på. Dette med å bruke høyttaleranlegg til å fortelle hvilken avgjørelse som er tatt. Vi jobber generelt med hvordan VAR skal presenteres bedre på arenaen, for at publikum skal ha god informasjon om situasjoner som vurderes med bruk av VAR når de skjer, sier Kristvang.

Han bruker eksempel som bedre versjoner av repriser. Det skal tydeliggjøre hva slags situasjon det er og hva som er dommerens vurdering.

Han sier noen av disse punktene kan bli innført allerede denne sesongen.