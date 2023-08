Chelsea frustrerte etter storduellen – Klopp med syrlig stikk

(Chelsea-Liverpool 1–1) Chelsea-debutant Axel Disasi og Liverpools Mohamed Salah sto for scoringene i storduellen på Stamford Bridge, men begge endte opp frustrerte. Etterpå kom også Jürgen Klopp med et syrlig stikk.





De siste dagene har overgangssagaen rundt Brightons Moisés Caicedo vært det «alle snakker om» når det kommer til Chelsea og Liverpool.

Fredag sa Klopp at Liverpool var blitt enige med Brighton om en overgang, men kort tid etter meldte flere medier at Caicedo hadde fått kalde føtter og kun ville signere for Chelsea.

Etter søndagens kamp mellom nettopp Liverpool og Chelsea ble Klopp forelagt at Chelsea-manager Mauricio Pochettino hadde sagt at han ville signere flere spillere. Da skal Klopp ha svart syrlig:

– Det er det alle Chelsea-managere vil, og vanligvis får de det.

KONKURRERER OM SAMME SPILLER: Både Mauricio Pochettino (t.v.) og Jürgen Klopp vil ha Brightons Moisés Caicedo. Vis mer

Etter hvilen hadde det blåkledde hjemmelaget en rekke store sjanser til å avgjøre kampen i deres favør, men svake avslutninger og en god Liverpool-målvakt hindret Chelsea.

– Det er frustrerende å kun klare uavgjort fordi vi var det beste laget ut på banen, sier målscorer Disasi, og får støtte av sin nye manager Mauricio Pochettino:

– Ser man hele kampen under et fortjente vi å vinne. Vi er kjempefornøyd med prestasjonen, men samtidig skuffet siden vi ønskte å vinne. Men dette er bare begynnelsen, sier argentineren etter sin første Premier League-kamp som Chelsea-manager.

Også Chelsea-forsvarer Ben Chilwell uttrykte frustrasjon av samme årsak. Han begrunnet misnøyen slik:

– Vi skapte sjanser og spilte strålende, men vi klarte bare ikke å sette den ballen i mål. Jeg burde scoret et mål i andre omgang, det gjør meg irritert.

Det er det femte strake Premier League-møtet mellom Chelsea og Liverpool som ender uavgjort.

Da to av fjorårssesongens største skuffelser barket sammen i Englands hovedstad søndag ble det dramatikk fra start:

Mohamed Salah sendte et varsku da han traff tverrliggeren etter ti minutter. Noen minutter senere tok han en høy ball ned på vakkert vis før han slo en lav, perfekt vektet ball mot Luis Díaz skled inn 1–0 på bakerste stolpe.

Ti minutter senere trodde nevnte Salah at han hadde fikset 2–0 for Liverpool, men en hårfin VAR-annullering ville det annerledes.

Derfra og ut snudde kampbildet drastisk før hvilen. Chelsea-debutant Axel Disasi bredsidet inn utligningen, og kun to minutter senere driblet Ben Chilwell Liverpools keeper og rullet inn det han trodde var 2–1 til Chelsea.

Men igjen annullerte VAR en hårfin offsidesituasjon.

Etter hvilen kom et friskt Chelsea-lag ut av startblokkene, og hadde en rekke brukbare sjanser til å ta ledelsen på Stamford Bridge. Liverpool-målvakt Alisson måtte i aksjon en rekke ganger. Men det ble aldri nettkjenning.

Med et drøyt kvarter igjen å spille, og på stillingen 1–1, ble Mohamed Salah byttet ut for Harvey Elliott. Noe egypteren uttrykte stor frustrasjon over da han så at det var han som skulle byttes ut.

Uten Salah på banen ble det ikke flere scoringer på Stamford Bridge.

Dermed endte det nok en gang uavgjort mellom Chelsea og Liverpool i Premier League-sammenheng.

