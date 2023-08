Rasende Salah byttet ut da storduellen endte uavgjort etter VAR-drama

(Chelsea-Liverpool 1–1) To scoringer, to VAR-annulleringer og en rasende Mohamed Salah. Duellen mellom Chelsea og Liverpool inneholdt mye, men ikke en seierherre.





Publisert: 13.08.2023 Oppdatert: 13.08.2023 20:10

Det er det femte strake Premier League-møtet mellom storklubbene som ender uavgjort.

– Jeg tror Mauricio Pochettino smiler og er fornøyd med det han så av sine gutter i dag, sier Viaplay-ekspert Nils Johan Semb etter kampslutt.

Semb mener Chelsea burde avgjort i første omgang, og får støtte av Liverpool-legende og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher:

– Chelsea er et pågående prosjekt. Ny manager, nye spillere. Jeg synes de var det beste laget i dag. Det er det ingen tvil om, slår Carragher fast.

– Klopp tror jeg er fornøyd med å ha kommet unna med ett poeng, mener Semb.

Det hadde han fullstendig rett i:

– Det var en tøff kamp. Det var øyeblikk hvor vi kunne avgjort, men den ærlige følelsen er at jeg er ok med dette, sier Jürgen Klopp til Viaplay.

– Vi forsvarte oss ganske bra etter min mening. Det er ikke lett. Totalt sett var det en veldig god kamp som kunne gått begge veier. Vi tar poenget, sier Liverpool-kaptein Virgil van Dijk til BBC.

Chelseas Ben Chilwell tok ikke resultatet med like stor aksept som Liverpool:

– Vi hadde mer frustrerende kamper sist sesong. Denne var frustrerende, men på en annen måte fordi vi var det beste laget. Vi skapte sjanser, innsatsen var strålende, men vi klarte bare ikke å få det siste målet. Jeg burde ha scoret i andre omgang også, så jeg ble irritert over det, sier Chilwell til Sky Sports.

Med et drøyt kvarter igjen å spille, og på stillingen 1–1, ble Mohamed Salah byttet ut for Harvey Elliot. Noe egypteren uttrykte stor frustrasjon over da han så at det var han som skulle byttes ut.

– Vi ser at han er ordentlig forbanna over å bli byttet ut her, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Uten Salah på banen ble det likevel ikke flere scoringer på Stamford Bridge.

Dermed endte det nok en gang uavgjort mellom Chelsea og Liverpool i Premier League-sammenheng.

Da to av fjorårssesongens største skuffelser barket sammen i Englands hovedstad søndag ble det dramatikk fra start:

Mohamed Salah sendte et varsku da han traff tverrliggeren etter ti minutter. Noen minutter senere tok han en høy ball ned på vakkert vis før han slo en lav, perfekt vektet ball mot Luis Díaz skled inn 1–0 på bakerste stolpe.

Ti minutter senere trodde nevnte Salah at han hadde fikset 2–0 for Liverpool, men en hårfin VAR-annullering ville det annerledes.

Derfra og ut snudde kampbildet drastisk før hvilen. Chelsea-debutant Axel Diasi bredsidet inn utligningen, og kun to minutter senere driblet Ben Chilwell Liverpools keeper og rullet inn det han trodde var 2–1 til Chelsea.

Men igjen annullerte VAR en hårfin offsidesituasjon.

Etter hvilen kom et friskt Chelsea-lag ut av startblokkene, og hadde en rekke brukbare sjanser til å ta ledelsen på Stamford Bridge. Liverpool-målvakt Alisson måtte i aksjon en rekke ganger. Men det ble aldri nettkjenning.

