Nytt kapittel for Jørgen Strand Larsen: – Hodet mer på plass

Han har fått trenerstjernen Rafa Benítez (63) som ny sjef og scoret hat trick mot Cristiano Ronaldos klubb i pre-season. Nå skrur Jørgen Strand Larsen (23) opp forventningene til seg selv før et nytt kapittel starter søndag.

JORGE PLAYA: Målfeiringer er noe Jørgen Strand Larsen håper å gjøre mer av i 2023/24-sesongen. Vis mer

Publisert: 13.08.2023

Da tar han fatt på sitt andre år i en av verdens tøffeste ligaer, nemlig den spanske toppdivisjonen LaLiga.

Siden i fjor har selveste Rafael Benítez Rafael BenítezEn spansk trenerstjerne som over mange år har trent en rekke kjente, europeiske storklubber, og blant annet vunnet Champions League med Liverpool og to LaLiga-gull med Valencia. kommet inn dørene som klubbens nye hovedtrener. Nå ønsker nordmannen å bli den spanske ringrevens foretrukne spiss:

– At han kommer hit til Celta Vigo synes jeg er veldig kult. Jeg er fremdeles litt Liverpool-fan, så det gjør det hele ekstra gøy siden jeg fulgte med på «Rafa» da jeg vokste opp, sier den norske landslagsspilleren til VG, og fortsetter:

– Jeg ble bitte litt starstruck. All kunnskapen han besitter og kan tilby oss er imponerende. Han er veldig dyktig på små detaljer og helt klart en mann man skal lytte til.

fullskjerm neste ISTANBUL, 2005: Rafa Benitez (t.h) og Steven Gerrard kunne løfte trofeet etter et ikonisk comeback mot AC Milan i Champions League-finalen. 1 av 3 Foto: Rebecca Naden / Pa Photos / NTB

Fra treningsleiren i Portugal tidlig i Celta Vigos sesongoppkjøring snakker Strand Larsen med VG. På kort tid har han dannet seg et inntrykk av sin nye, profilerte sjef:

– «Rafa» er den største treneren jeg har hatt. Man merker det i hele atmosfæren rundt ham at han har peiling og yter stor respekt fra andre. For meg overgår han Gattuso GattusoItalienske Gennaro Gattuso var trener for AC Milans U19-lag samtidig som Strand Larsen var på lån der fra august 2017 til august 2018..

Benítez er kjent for å være en trener som ikke bruker særlig mye energi på å bli kjent med spillerne på det personlige plan. Det plager ikke Strand Larsen:

– Han slår av prater og sånt, men han er ikke så opptatt av å gå dypt inn i en prat med enkeltspillere. Det går fint for meg.

På første sesong i Celta Vigo ble det fire mål og fire målgivende pasninger på 32 opptredener. Klubben endte på 13.-plass i LaLiga, men likevel kun tre poeng over nedrykk i det som var en utrolig tett nedrykksstrid forrige sesong.

I år håper Strand Larsen å løfte både egne tall og laget oppover tabellen.

– Vi har en veldig fin gruppe og får vi mye ut av den så kan vi kjempe om topp åtte liksom. Det er så små marginer i den ligaen her at vi trenger alle på topp, og nettopp marginer følte jeg at manglet litt i fjor.

– Jeg håper å bruke fjorårets erfaringer til å klare å putte flere scoringer i år. Det håper jeg å få til, selv om det jeg må være realistisk og innse at det ikke blir like ekstreme scoringstall som min gode venn Erling (Haaland).

– Men det er godt å kunne se opp til ham og lære litt, for det gjør jeg faktisk. Samtidig må man kunne se seg selv i speilet også og huske at jeg er i Celta som er en nokså annerledes klubb enn City og det er ikke like stor sannsynlighet for å score hver eneste kamp.

– Jeg håper bare å score flere enn i fjor, noe jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å gjøre.

Selv om han håper å løfte scoringssnittet, er det ikke alt han var misfornøyd med i sin første LaLiga-sesong.

– Jeg er en person som forsøker å tenke minst mulig på det som ikke går bra og heller bare leve litt i nuet. Men nå i sommerferien bruker jeg å sette av litt tid til å reflektere, snakke med de nærmeste om veien videre og ta en kjapp gjennomgang av forrige sesong. Det tror jeg er lurt å gjøre.

– Jeg konstaterte vel egentlig med at jeg er ganske happy og det å spille 32 kamper i LaLiga på første sesongen er en bragd i seg selv. Det er alltid godt å få reflektert over sesongen som var. Nå merker jeg at hodet er mer på plass enn det kanskje var mot slutten av sesongen i fjor.

PS: Strand Larsen og Celta Vigos sesongåpning mot Osasuna ser du på TV 2 Sport Premium søndag klokken 17.00.