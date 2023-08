Markus Solbakken om uttaket: – Forberedt på at det kommer spørsmål

Markus Solbakken ringte pappa Ståle dagen før uttaket for å be om penger til Roma-tur. Da fikk han beskjed om at pappa var landslagssjef. Dagen etter ble pappa Ståle sønnens landslagssjef.

PÅ A-LANDSLAGET: Markus Solbakken er uttatt til sin første A-landslagssamling etter prestasjonene så langt i Viking. Her fra et intervju på Viking stadion tidligere i år. Vis mer





Publisert: 29.08.2023 14:44

Markus Solbakken (23) hadde nemlig planer om å ta seg en tur til Roma under landslagssamlingen i september, men nå må de billettene avbestilles.

– Det var ikke noe å få ut av ham i går da jeg spurte om å få bestille billetter, sier Markus Solbakken til VG.

Sønnen fikk ingen drypp i forkant om at han ville bli uttatt til kampene mot Jordan og Georgia, det var det bare kona Anniken som fikk vite.

– Hun måtte få vite det i går, og hun fikk ikke sove, fortalte Ståle Solbakken på dagens pressekonferansen.

Sønn Markus ble selv overrasket av uttaket, men kjenner på stolthet og glede over å få muligheten.

– Jeg visste at jeg var i diskusjonen og at det kanskje var en mulighet, men samtidig var jeg på ingen måte sikker, sier han og fortsetter:

– Det blir en spesiell situasjon, men vi får prøve å se på det at han er landslagstrener og jeg er en profesjonell fotballspiller.

STOLT: Markus Solbakken kjenner på mange følelser etter at han ble presentert som en del av troppen til landslagskampene mot Jordan og Georgia. Vis mer

I TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» sa Markus Solbakken nylig at «hvis jeg eventuelt blir god nok til landslaget, har vi gjort en avtale om at han får tre til side».

Det skjer ikke med det første.

– Ting har gått veldig fort. For ett år siden så jeg ikke på det som en realitet at jeg skulle bli tatt ut nå. Da jeg sa det, var jeg veldig langt unna, forklarer Markus Solbakken.

Ståle Solbakken utdyper:

– Jeg tror det ble sagt for en liten tid siden og i en fleipete tone. Når han kommer på samling så er det spilleren Markus og treneren Ståle. Så får vi ta de familiegreiene i etterkant.

– Hva gjør det med din stolthet som far, å ta ut din egen sønn på landslaget?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Det kan hende jeg skammer meg over ham når samlingen er over, så det får vi ta da, sier Solbakken og smiler.

GÅTT FLERE RUNDER: Ståle Solbakken erkjenner at han måtte gå flere runder før han bestemte seg for å ta ut sønnen i landslagstroppen. Vis mer

Med en far som tar ut sin egen sønn på landslaget, kan det føre med seg et ekstra trykk på sønnen.

– Jeg er forberedt på at det kommer spørsmål, men jeg prøver å se på det med glede. Det er det største man kan oppleve som norsk fotballspiller. Jeg prøver ikke å tenke på at han er han, men at jeg har prestert, sier Markus Solbakken.

Det peker også pappa Ståle på.

– Det blir verst for ham, å forholde seg til at faren er trener. Det trykket må han tåle. Det blir et lite trykk i livet på veien mot å ta steg som fotballspiller. Tåler han det ikke, så er det fordi han ikke skal være her, sier han.