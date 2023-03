Norsk duell i semifinalen i FA-cupen

Erling Braut Haalands Manchester City møter Sander Berges Sheffield United i semifinalen i FA-cupen.

MØTES: Sander Berge (t.v.) og Erling Braut Haaland møtes til semifinale i FA-cupen.

19.03.2023 17:17 Oppdatert 19.03.2023 17:43

Det ble klart under søndagens trekning.

Manchester City, Sheffield United og Brighton er allerede klare for FA-cupens semifinale, mens den siste plassen går til enten Manchester United eller Fulham. De møtes søndag klokken 17.30.

Skulle Manchester United sikre seg en semifinaleplass, kan FA-cupfinalen bli et rent Manchester-derby.

Manchester City sikret seg en plass i semifinalen lørdag etter at de slo Burnley 6–0. Erling Braut Haaland scoret hat trick i den kampen, før han ble byttet ut like etter timen var spilt.

De to andre kampene ble spilt søndag ettermiddag.

Sander Berges Sheffield United sikret avansement etter en scoring av Tommy Doyle på overtid. De vant til slutt 3–2 mot Championship-rival Blackburn.

En liten nedtur for Sheffield United er at verken matchvinneren Doyle eller James McAtee vil kunne spille semifinalen da begge to er på lån fra nettopp Manchester City.

Senere på dagen vant Brighton 5–0 mot overraskelseslaget Grimsby. Deniz Undav scoret det første målet til Brighton, før Evan Ferguson ble tomålsscorer etter pause. Solly March og Kaoru Mitoma la på til 4-0 og 5-0 rett før slutt.