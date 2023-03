Rashford reagerer på påstand om at spillerne ga opp: – Det er tullball

Sesongens store formspiller Marcus Rashford mener kollapsen mot Liverpool handler om andre ting enn innsats – og tar også lagets kaptein i forsvar.

REAGERER: Marcus Rashford (25) synes ikke noe om påstanden om at spilllerne ga opp. Her fra ligacuptriumfen mot Newcastle.

08.03.2023 13:17 Oppdatert 08.03.2023 13:36

– Vi ga ikke opp. Det er tullball tullball«nonsense» på engelsk, sier Marcus Rashford.

Utover i andre omgang slapp Manchester United inn hele seks mål. Til slutt endte det med et 0–7-tap på Anfield, noe som er klubbens største tap i Premier League historien.

– Vi var uorganiserte og kommunikasjonen var dårlig, sier Rashford.

Manchester United-manager Erik ten Hag avviser at han føler seg sviktet av spillerne.

– Nei, vi er alle i samme båt, vi gjør det sammen. Vi vinner og taper sammen. Vi dreit oss ut på søndag, og det må vi takle, sier ten Hag på onsdagens pressekonferanse.

– Vi er nødt til å bli ferdig med det. Vi har sett kampen og snakket om det. Vi må nullstille oss og slå tilbake, sier nederlenderen.

Torsdag skal Manchester United ut i Europa League-åttedelsfinale mot Real Betis. Det er liten tid til å slikke sårene etter søndagens blytunge opplevelse.

Lagkaptein Bruno Fernandes var blant dem som måtte tåle mest kritikk etter ydmykelsen. Erik ten Hag sier at han har full tillit til portugiseren.

– Ja, definitivt. Jeg synes han har en glimrende sesong. Han spiller en viktig rolle. Han gir laget energi og løper med mye intensitet. Han peker og veileder lagkameratene. Han er en inspirasjon for hele laget, sier ten Hag – og legger til:

– Ingen er perfekte, alle gjør feil.

Også Marcus Rashford tar lagkameraten i forsvar.

– Jeg elsker å spille med Bruno. Han er den perfekte spilleren å spille med. Han har vært en god leder for oss, også når han ikke er kaptein, noe som alltid er et godt tegn.

– Han har hjulpet andre spillere å bli bedre ledere, og realiteten er at vi ikke kan være et organisert lag med bare én leder. Han har gjort mye for oss. Jeg har ingenting negativt å si om Bruno. Som manageren sa, så er ingen perfekte. Jeg støtter ham og står hundre prosent bak ham.