Molde-krisen fortsetter etter kontrovers: – Kan skrote VAR for min del

(Molde – Stabæk 2–3) Først raste Molde-spiller Kristian Eriksen (27) mot dommerens manglende VAR-bruk etter å ha blitt sparket i skulderen. Så fikk den regjerende mesteren en ny trøkk.

I STORE SMERTER: Kristian Eriksen viste fram merkene på skulderen i pausen, etter å ha ligget nede da Herman Geelmuyden stemplet han i skulderen.

30.04.2023 18:10 Oppdatert 30.04.2023 19:00

Fire minutter på overtid dundret nemlig Stabæks Kevin Kabran inn 3–2 og seiersmålet og forlenget Moldes kriserekke fra seriestart:

De ligger nå på nest siste plass i Eliteserien, med ni poeng opp til ledende Bodø/Glimt. Erling Moes menn har fortsatt ikke vunnet i Eliteserien i år.

– Det føles utrolig. I dag tidlig trodde jeg ikke at jeg kunne spille noe som helst. Så kommer jeg inn og sikrer tre poeng, så det er utrolig, sier Kabran til TV 2 rett etter kampslutt.

Stabæk-innbytterens matchvinnermål var langt fra det eneste som skjedde på Aker Stadion søndag:

På stillingen 2–1 til Stabæk fyrte Molde-leiren og resten av arenaen seg opp over en situasjon på midtbanen der Stabæks Herman Geelmuyden gikk opp med knottene i hodet på Kristian Eriksen.

VAR sjekket situasjonen. Dommer Sigurd Smehus Kringstad valgte ikke å benytte seg av skjermen på sidelinjen for å se situasjonen igjen. Dermed endte det med kun gult kort til Geelmuyden.

Det hele kommer etter lignende situasjoner forrige runde, der dommersjef Terje Hauge innrømmet feil.

Kristian Eriksen raste på vei inn til pause:

– I en sånn situasjon, hvorfor går ikke dommeren bort til skjermen sin? Han treffer jo ganske tydelig her, sier Kristian Eriksen i TV 2-intervjuet og peker på tydelige knottemerker på toppen av skulderen sin.

– Det er annen situasjon hvor jeg blir dratt ned også. Det er mulig den er «soft», men hvis de ikke går inn på det engang, da kan man skrote VAR for min del altså. Det eneste jeg forlanger er at de går bort og faktisk ser på situasjonen.

KNOTTER PÅ SKULDEREN: Her ligger Kristian Eriksen nede etter den omdiskuterte duellen. Senere viste han fram de blodige merkene på skulderen, som dommer Sigurd Smedhus Kringstad valgte å ikke kikke nærmere på.

– Jeg skjønner godt at de er forbannet. Nå var det rødt kort til Magnus Wolff Eikrem sist runde da han var på leggen til Gjermund Åsen. Nå er det mye mer kraft. Her kommer det en fot helt oppe i halsregionen. Jeg skjønner godt at Molde mener det er rødt kort, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Idet han treffer, er den foten rimelig strak, fortsetter Mathisen - med hentydning til dommer Kristoffer Hagenes' forklaring fra Rosenborg - Sandefjord i forrige runde.

Da sa Hagenes til TV 2 at han vurderte sitt gule kort som riktig – basert på at «foten var bøyd».

Den gangen var det Sandefjord-spiller Filip Ottosson som sparket Rosenborg-kaptein Markus Henriksen i hodet.

– Når vi ser reprisene blir det bare merkeligere og merkeligere at dette ikke er et rødt kort, sier Mathisen om situasjonen med Geelmuyden.

BLIKKET SIER ALT: ... om hvordan tingenes tilstand er i Molde om dagen. Erling Moe så ikke fornøyd ut under poengdelingen mot nyopprykkede Stabæk.

Molde mangler både talisman Wolff Eikrem (karantene) og storsignering Veton Berisha (skadet) og ble tvunget til å gjøre om i de offensive rekkene før kampen.

Det betalte seg allerede etter minuttet spilt, da Ola Brynhildsen snappet en dårlig Stabæk-pasning og satte fart mot mål. Stabæk-keeper Isak Pettersson reddet, men Magnus Grødem fulgte opp og chippet inn 1–0.

Så, ut av det blå, kom syv magiske Stabæk-minutter. Først ruste Kasper Høgh gjennom et vidåpent Molde-forsvar og banket inn utligningen på volley. Deretter fikk Stabæk slått inn mot tidligere Molde-spiss Mushaga Bakenga. Han nådde ikke ballen. Det gjorde derimot Molde-stopper Benjamin Tiedemann Hansen, som brystet ballen i eget nett.

Etter 55 minutter slo Molde tilbake. Emil Breivik hadde spilt en god kamp og kronet det med scoring da han fikk kontroll på Tiedemann Hansens innlegg og satte ballen i mål.

Det forventede Molde-presset kom aldri i særlig stor grad. I stedet var det altså Stabæk som stjal alle poengene på overtid. Kevin Kabran fikk tatt ned ballen og fyrt ned i korthjørnet til ellevill jubel på bortefeltet.