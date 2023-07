Reddet USA etter opphetet duell med klubbvenninne: – Jeg ble forbanna

(USA – Nederland 1–1) Regjerende verdensmester mot tapende finalist: Det fikk USAs kaptein til å fyre på alle plugger, før hun reddet laget fra tap.

JUBEL: USAs kaptein Lindsey Horan feirer med lagvenninnene etter å ha utlignet. Vis mer

I 2019 møttes USA og Nederland i finalen i VM i Frankrike. Den vant amerikanerne 2–0 etter scoringer av Megan Rapinoe og Rose Lavelle.

Alt lå derfor til rette for en haug med revansjelystne nederlandske spillere da lagene møttes til dyst i den andre gruppespillskampen i Wellington i New Zealand.

Derimot var det USAs kaptein Lindsey Horan som endte med å ta revansje etter en røff start på kampen.

Etter 17. minutter spilt rystet Nederland nemlig amerikanerne, da kantspiller Victoria Pelova fant Jill Roord sentralt i banen. Nederlenderen dempet ballen og fyrte av en markkryper mellom beina på kaptein Lindsey Horan, før den endte i mål.

SJOKKERTE: Jill Roord, som til daglig spiller i Wolfsburg, sendte Nederland til himmels etter 17. minutter spilt. Vis mer

Nederland gikk til pause med 1–0 i sekken, vel uvitende om at temperaturen skulle stige underveis i andre omgang.

Etter en time spilt måtte kaptein Horan få medisinsk behandling etter en røff duell mot Daniëlle van de Donk, som er hennes klubbvenninne i Lyon.

TV-kameraene viste at spillerne fikk tilsnakk av dommeren etter den situasjonen, og det veltet opp følelser i Horan, som så oppgitt ut.

Og skal vi tro Horan, gjorde hun om de følelsene til energi.

Like etter steg Horan til værs og slo Daphne van Domselaar i luftduellen. Horan headet ballen i mål, og sikret dermed poeng mot Nederland.

– Jeg ble forbanna på henne, sier USAs kaptein Lindsey Horan etter at hun ble bedt om å forklare situasjonen hvor hun kranglet med nederlandske Daniëlle van de Donk, og like etter sikret poeng for USA.

fullskjerm neste 1 av 4 Foto: John Cowpland / AP / NTB

Hun fortsetter:

– Helt ærlig, så havner vi alltid i slike situasjoner. Det er fysiske dueller, men jeg respekterer henne, fortsetter hun om klubbvenninnen.

Kapteinen er stolt over hvordan USA klarte å slå tilbake til tross for en tung start på kampen.

– Det er utrolig. Jeg følte momentum med en gang, og jeg er stolt over laget og responsen i andre omgang, sier hun.

Se sammendrag av kampen her:

Målet ble Horans andre på to kamper i VM. Hun scoret også i åpningskampen mot Vietnam, i det som ble Megan Rapinoes 200. kamp for USA.

Hovedtrener Vlatko Andonovski mener at opptreden i andre omgang viste en sterk mentalitet hos det amerikanske laget, som har 14 VM-debutanter i troppen.

– Ingenting endret seg drastisk i pausen, når det gjelder det taktiske, det var mentaliteten som endret seg mest. Dette kommer man nok til å se mer av. Jeg er veldig stolt over den mentaliteten, særlig hos de unge, sier Andonovski.

Poengdelingen mellom lagene gjør at både USA og Nederland står med fire poeng etter to kamper. USA leder gruppen på målforskjell.

Nederland vant sin åpningskamp mot Portugal 1–0 etter scoring fra Stephanie van de Gragt.