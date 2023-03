Europas nye komet kan bli Norges mareritt

BATUMI (Aftenposten): Her er mannen Norge må se opp for tirsdag kveld: Khvicha Kvaratskhelia (22) – nå best kjent som «Kvaradona».

Khvicha Kvaratskhelia feiret sammen med lagkameratene etter hjemmekampen mot Nord-Makedonia i september.

28.03.2023 06:45

Du kjenner eimen av gambling allerede ved innflyvningen.

De ruvende skyskraperne, de blinkende kasinoskiltene, de mange luksushotellene.