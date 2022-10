Dansk trenerstjerne (34) får ilddåp mot Haaland

ETIHAD STADIUM (VG) For to uker siden ble Jacob Neestrup (34) ansatt som tidenes yngste FC København-trener. Nå får den tidligere Stavanger-spilleren råd fra Pep Guardiola (51) og læremester Ståle Solbakken (54).

VERDENS HETESTE SPISS: Erling Braut Haaland feiret tre mål i 6–3-seieren over Manchester United søndag ettermiddag sammen med blant andre Jack Grealish.

– Jeg har lært alt fra Ståle. Alt. Helt kort sagt, kan det være svaret, forteller Neestrup i dette eksklusive intervjuet med VG i Manchester.

Det danske trenertalentet har nettopp holdt sin første pressekonferanse i Champions League, da han reiser seg og ber VG bli med til korridoren som leder ut til gressmatten på Etihad Stadium.

– Du er 34 år og står her som trener i Champions League. Du skal lede laget ditt mot Haaland, Guardiola og City foran over 50.000 tilskuere der ute. Hvordan kan du beskrive denne opplevelsen?

– Det er stort. Jeg ville løyet hvis jeg sa noe annet. Haaland er verdens beste spiss og City er nok verdens beste lag. Samtidig vet jeg godt at jeg ikke skal stå her og ta æren for at vi er i Champions League. Den æren skal Jess Thorup (forgjengeren) og spillerne ha. Men det har vært 14 travle dager. Heldigvis fikk vi en god start med 1–0-seieren over AGF på søndag.

FCK-SJEF: Jacob Neestrup har grunn til å være glad etter å ha fått toppjobben i FC København.

Neestrup debuterte selv som spiller for FC København i tenårene, før han i 2009 spilte en sesong for Stavanger IF i norsk 1. divisjon etter å ha vært gjennom et langvarig skadeavbrekk i Danmark. Bare 22 år gammel innså Neestrup at han ikke ble kvitt problemene og startet i stedet som trener for FCKs U17-lag.

Etter hvert rykket dansken opp som assistent for Norges nåværende landslagssjef. Deretter ble et opphold som A-lagstrener i Viborg i dansk 1. divisjon etterfulgt av en ny assistentrolle under Jess Thorup (52).

Da sistnevnte fikk sparken for to uker siden, etter seks tap på Superligaens 10 første kamper, tok sportsdirektør Peter Christiansen (47) kontakt med Neestrup.

Budskapet: Nordens største trenerjobb var hans.

– Å få den beskjeden var veldig spesielt og stort på samme tid. For jeg visste at konsekvensen av det var at min egen sjef hadde fått sparken, forteller Neestrup.

STOLT: Jacob Neestrup er på plass i Manchester for møtet med Haaland og City med sitt lag, FC København.

I Pep Guardiolas møte med pressen tidligere på dagen, spurte VG hva City-manageren så på som det viktigste da han selv debuterte som Barcelona-trener 38 år gammel.

– Utfordringen er å prøve å gjøre det han kan. Hvis han er 34 år og allerede en manager, så er det fordi han har evnene til å gjøre det. Han må bare nyte det, si det han faktisk mener og gjøre det han syns er best for laget, svarer Guardiola.

Neestrup smiler da han får videreformidlet ordene fra suksesstreneren.

– Men det er jeg enig med ham i. Man må være seg selv og være autentisk i det man holder på med. Det tror jeg er viktig om man er fotballtrener, spiller eller en dyktig journalist. Det er den beste måten å få frem sine sanne styrker på.

– Hvordan har du jobbet for å komme dit du er nå som trener?

– Jeg startet ung og har jobbet hardt og dedikert. Jeg har vært god til å la meg inspirere av de som har vært under og over meg i hierarkiet. Så har jeg vært bevisst på å få frem mine egne styrker. Det tror jeg har vært viktig.

STARTET TIDLIG: Pep Guardiola var 38 år da han tok over Barcelona. To år senere møtte suksesstreneren Ståle Solbakken og FC København i Champions League. Oppgjøret i Parken endte 1–1. I midten jobbet Sergio Busquets med å roe ned trenerne, som havnet i en heftig diskusjon etter kampslutt.

I skadefraværet til midtbanespilleren Carlos Zeca (34) har Neestrup utnevnt den svenske landslagsspilleren Viktor Claesson (30) som kaptein foran møtet med Haaland og resten av det lyseblå maskineriet i Manchester.

Claesson er FCKs toppscorer denne sesongen, og lyser opp da VG spør hva som gjør Neestrup til en verdig Champions League-trener bare 34 år gammel.

– Vi har hatt ham som assistenttrener tidligere, og alle respekterer ham mye. Jacob er en glimrende motivator. Du kunne se i sist kamp mot AGF at alle kjempet til siste sekund – for laget, men også for treneren. Det er det beste skussmålet han kan få, sier Claesson.

Mannen som har inspirert Neestrup soleklart mest, er Ståle Solbakken. Han ledet FC København til åtte seriemesterskap, fire cuptriumfer og tre deltagelser i Champions League i løpet av sine to perioder som trener i fra 2005 til 2020.

– Det er en mann jeg har lært veldig mye av – både fotballfaglig, men ikke minst som leder. Mange av hans styrker føler jeg meg forpliktet til å bære med meg videre, sier Neestrup.

Han får også ros av Norges landslagssjef.

– Jeg tror Jacob er et godt, trygt og fint valg for FCK. Selv om han er ung, har han et godt fotballhode og en fin personlighet. Han er en real kar, sier Solbakken til VG.

– Vi er nok ganske like i oppfattelsen av fotball. Det viktigste for Jacob nå er å finne en egen identitet på laget sitt og utvikle sine egne ideer.

– Hvordan kan han eventuelt legge en plan for å stoppe Haaland og City?

– Du kan ikke bare stoppe Erling. Du må stoppe forsyningslinjene til Erling også. Det er en veldig vanskelig oppgave. FCK ønsker selvfølgelig å komme seg fra Manchester på en hederlig måte, men jeg tror at oddsen på FCK-poeng er høy. Så de vet hva de går til og ser nok ikke på dette som den aller viktigste kampen, sier Solbakken.

KLAR FOR KAMP: Erling Braut Haaland smilte sammen med lagkompis Jack Grealish da City trente i Manchester tirsdag ettermiddag.

Neestrup gir sin tidligere mentor rett i at det viktigste ikke nødvendigvis er poeng.

– Men jeg vil stå i garderoben etter kampen og kunne si til guttene at jeg er stolt av dem. Det er målet vårt.

Etter å ha bodd i Stavanger, en halvtime fra Bryne hvor Haaland vokste opp, mener Neestrup at Norge må være stolte av jærbuen.

– Det er stort for et land som Norge å utvikle en verdensstjerne som Erling. Det er litt på samme måte som Zlatan i Sverige og Laudrup, Schmeichel i Danmark. Det er noe man skal være stolt av i Norge og i hele Skandinavia, sier 34-åringen.

– Hvis vi skal stoppe ham, må vi spille den perfekte kamp.

Svaret på om Neestrup og FCK lykkes, kommer onsdag kveld. Avspark er klokken 21.00.