Martial skjeller ut Solskjær i nytt intervju: – Forræderi

Han kostet 50 millioner pund, og ble kritisert fra første stund. Debutmålet smakte godt, men så sa det stopp. Nå forteller Anthony Martial (26) hva som gikk galt. – For meg er det nesten forræderi, sier han.

DÅRLIG FORHOLD: Anthony Martial sparer ikke på skjellsordene mot sin tidligere manager Ole Gunnar Solskjær.

10. sep. 2022 20:10 Sist oppdatert nå nettopp

Han skulle erstatte Robin Van Persie, og selv om engelsk presse og rivalenes supportere latterliggjorde kjøpet, svarte Anthony Martial med å herje og score i debuten mot Liverpool.

Men scoringene har kommet med mer ujevne mellomrom de siste årene, og de kritiske røstene har i stedet blitt høyere og høyere.

Til slutt ble han lånt ut til Sevilla der han ikke scoret et eneste La Liga-mål på ni kamper.

Etter en bra sommer tilbake i Manchester hadde mange troen på at han skulle være et friskt pust i Erik ten Hags mannskap, men skader har så langt holdt Martial ute.

Nå har han til magasinet France Football snakket ut om den tunge tiden i United-drakten.

LEVERTE: Anthony Martial scoret og var frisk i sommerens pre season-kamper, men ble skadet i kampen mot Atletico Madrid på Ullevaal Stadion.

Han kaller manageren som hentet ham, Louis van Gaal, for en «gentleman» – men bruker ikke like pene ord da han skal snakke om José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær.

Om nordmannen bruker han sterke ord som «forræderi».

– Jeg spilte regelmessig skadet. Folk vet det ikke, men jeg kunne ikke akselerere i løpet av de fire månedene etter Covid-sesongen. Men gitt spillet mitt, hvis jeg ikke kan akselerere, blir det veldig vanskelig å prestere. Også fikk jeg massevis av pepper fra fansen, men fikk jeg noe støtte? Nei, treneren gadd aldri å fortelle det til media, sier Martial i intervjuet gjengitt av United.no.

– Det er klart at jeg endte opp med å bli ordentlig skadet, og da jeg var tilbake for fullt fikk jeg ikke spille. Jeg tok det veldig dårlig, jeg hadde en følelse av urettferdighet, du blir bedt om å ofre deg for laget og i kulissene så blir du bare avvist. For meg er det nesten forræderi og jeg hater det. Jeg kan klandres, men ikke for å være falsk.

Heller ikke José Mourinho slipper unna Martials vrede. Det startet med at portugiseren hentet Zlatan Ibrahimovic, og ga ham Martials draktnummer ni.

– I løpet av ferien sendte han meg en melding for å spørre meg om jeg vil ta draktnummer 11, og forklarer meg at det er flott, fordi det er en drakt båret av legenden Ryan Giggs. Jeg forteller at jeg har den største respekten for Giggs, men at jeg foretrekker å beholde nummer 9. Da jeg kom tilbake etter ferien ser jeg at drakten min henger i garderoben med nummer 11 på. Så forholdet vårt startet aldri på den rette måten, han viste meg ikke respekt i det hele tatt, sier han.

Franskmannen skylder også på Mourinho for at han ikke var med på det franske landslaget som vant VM i 2018.

Nå sliter 26-åringen med en akillesskade, og det er usikkert når han kan kan gjøre en innsats for Manchester United igjen.